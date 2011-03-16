"Чорноморка" просить підтримки у руху "Стоп цензурі!"

Колектив "Чорноморської телерадіокомпанії" (Крим) закликає журналістський рух "Стоп цензурі!"підтримати його в ситуації з позбавленням каналу ліцензії на мовлення, йдеться у зверненні, яке підписали 159 членів колективу телерадіокомпанії.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на початку березня відмовила ЧТРК у продовженні терміну дії ліцензії і вирішила виставити на конкурс три частоти, на яких компанія веде мовлення сім років. "Ліцензія на мовлення в кримських селищах Нова Петрівка, Совєтське і Чорноморське дозволяє нашій компанії забезпечити телевізійним сигналом п`ять сільських районів півострова і є частиною загальної мережі мовлення, що обслуговує близько 2,5 млн. жителів Криму і Севастополя", - йдеться у зверненні.

Колектив ТРК заявляє, що "регулятор мотивував відмову тим, що "Чорноморка", нібито, мала 3 попередження і рішення про порушення умов ліцензії: у 2000, 2007 і в 2010 роках". "При цьому, члени Національної ради були поінформовані, що попередження 2000 року вже не діє, попередження і рішення 2007 року щодо ЧТРК відмінені рішеннями судів, що набули законної сили, а робочі зауваження 2010 року усунені у терміни, визначені Національною радою", - заявили журналісти.

ЧТРК заявила, що її журналісти незалежні від влади, надають можливість висловити позицію різним політичним силам, громадським рухам, простим громадянам.

"Саме тому напередодні кожних виборів "Чорноморку" намагаються закрити. Нинішні події - шоста така спроба влади в історії нашого каналу. Незаконне рішення Національної ради стало черговим етапом масованого цькування, якому телекомпанія піддається з квітня 2010 року. Ось вже майже рік за надуманими мотивами проводяться постійні перевірки телекомпанії органами МВС, податкової міліції, СБУ, прокуратури, Антимонопольного комітету і багатьох інших «правоохоронних» структур", - йдеться в заяві.

За даними журналістів, податковою міліцією "організоване кримінальне переслідування" президента телекомпанії Тетяни КРАСИКОВОЇ, яка керує колективом 15 років. "Постійно, до різних органів, зокрема, з питань, що стосуються змісту політичних передач, викликаються на допити керівники і рядові співробітники компанії", - сказано у зверненні.

Колектив ТРК заявляє, що має намір захищати канал і його телеглядачів у судах, але, вважає, що громадська підтримка і солідарність журналістів є ефективним засобом боротьби проти беззаконня.

"Саме тому ми звертаємося до журналістського співтовариства, до комітету Верховної Ради України зі свободи слова і інформації, до Тимчасової слідчої комісії парламенту країни з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова в Україні і перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, до посольств демократичних держав за підтримкою", - сказано у зверненні.

Чорноморську ТРК створено в грудні 1993 року.