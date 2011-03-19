У Криму прихильники Вітренко і Грача ностальгували за Радянським Союзом

Активісти громадсько-політичних сил, якы жалкують про розпад Радянського Союзу, зібралися в суботу на мітинг в Сімферополі з нагоди 20-х роковин проведення референдуму щодо збереження СРСР.

Прихильники Прогресивної соціалістичної партії України, Компартії робітників і селян, партії ”Київська Русь” і організації ”Російське віче” тримали червоні прапори, символіку своїх рухів і плакати з написами: ”Воля народу України: Союзу - бути!”, ”США і МВФ - до відповіді за убогість і розруху!”, ”Захистимо східнослов`янську цивілізацію!”. Вони також скандували: ”Україна, Росія, Білорусь! Наша Батьківщина - Радянський Союз!”.

Мітингуючі висловили прихильність волевиявленню радянських громадян, які проголосували за оновлений Союз, і заявили про створення координаційної ради у складі лідерів КПРС, ПСПУ, ”Російського віче” і ”Київської Русі”.

”Головним завданням ”Союзного віче” є об`єднання і координація зусиль всіх громадсько-політичних сил, що відстоюють єдність східнослов`янської цивілізації і захищаючих право східнослов`янських народів на самостійний розвиток”, - йдеться в резолюції акції, яку підписали керівники КПРС, ПСПУ, ”Київської Русі”, ”Російського віче” Леонід ГРАЧ, Наталія ВІТРЕНКО, Павло БАУЛІН і Олександр СВИСТУНОВ відповідно.

Мітинг зібрав, за даними співробітників міліції, біля однієї тисячі осіб, за інформацією організаторів віче - понад дві тисячі.

Всесоюзний референдум відбувся 17 березня 1991 року. Перед громадянами СРСР було поставлено запитання: ”Чи вважаєте ви за необхідне зберегти Союз Радянських Соціалістичних Республік як оновлену федерацію рівноправних суверенних республік, в якій повною мірою гарантуватимуться права і свободи людини будь-якої національності?”. З понад 185 мільйонів громадян СРСР з правом голосу у референдумі взяли участь 148,5 мільйонів, з них 113,5 мільйонів, або понад 76% висловилися за збереження оновленого СРСР.

У грудні того ж року керівники України, Росії та Білорусі підписали угоду про створення Співдружності Незалежних Держав, яка ознаменувала припинення існування Радянського Союзу.