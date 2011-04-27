Крим готується до пожеж

Рада міністрів Криму на засіданні в середу затвердила заходи із забезпечення охорони лісів регіону від пожеж на 2011-2015 роки, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Минулого року уряд Криму ужив належних заходів щодо забезпечення протипожежної охорони лісів півострова. Ця робота буде продовжена», - заявив прем`єр-міністр автономії Василь ДЖАРТИ.

Зокрема, Республіканському комітету з лісового і мисливського господарства доручено протягом пожежонебезпечного періоду забезпечувати авіапатрулювання над територією лісів загальною площею 240 тисяч гектарів.

Також потрібно створити у важкодоступних місцях гірської місцевості мережі водойм і протипожежних доріг для своєчасного гасіння лісових пожеж.

Крім того, буде проведено ремонт пожежної техніки, укомплектовано лісові пожежні станції державних лісогосподарських підприємств пожежно-технічним інвентарем, особовим складом, створено резерв пально-мастильних матеріалів для гасіння великих лісових пожеж.

На пожежонебезпечний період буде заборонений вільний в`їзд транспорту у лісові масиви.