14% українців готові підтримати Партію регіонів на виборах до Ради

13,9% українців готові проголосувати за Партію регіонів, якби вибори до Верховної Ради проходили у середині квітня, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Другий результат отримав би Блок Юлії Тимошенко, за якого готові проголосувати 10,6% виборців. Третє місце посідає “Фронт Змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА, за який готові проголосувати 7,1% громадян.

Наступні чотири місця посідають Комуністична партія України (3,2%), партія «Удар» Віталія КЛИЧКА (3,1%), партія «Сильна Україна» Сергія ТІГІПКА (2,8%) та Всеукраїнське об’єднання «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА (2,7%). Ще одна політична сила має більше одного відсотка прихильників: партія Анатолiя ГРИЦЕНКА «Громадянська позиція» (1,6%).

Не зробили свій вибір 18,9% опитаних, проти всіх проголосували б 18,1% і не мають наміру брати участь у голосуванні 14,7%.

Виходячи з отриманих результатів, соціологи зазначають, що чисельність виборців, готових брати участь у голосуванні на виборах до Верховної Ради, зменшилася з червня 2010 року на 23% – з 73% до 50%. Найбільшою мірою це відбулося через скорочення чисельності виборців, готових голосувати за Партію регіонів, на 24% – з 38% до 14% від усіх виборців. Але через скорочення у півтори рази загальної чисельності виборців, готових брати участь у голосуванні, частка голосів, яку могла б отримати Партія регіонів у квітні цього року в разі дострокових виборів, складала б близько 28% і була б найбільшою серед усіх політичних сил.

Певне зменшення у чисельності потенційно активного електорату відбулося за цей час і через скорочення кількості виборців, налаштованих голосувати за партію «Сильна Україна», від 7% усіх виборців до менш ніж 3%.

Чисельність виборців, готових голосувати за Блок Юлії Тимошенко, за цей період залишилася майже незмінною. Тому через скорочення у півтори рази загальної чисельності виборців, готових брати участь у голосуванні, частка голосів, яку міг би отримати Блок Юлії Тимошенко в разі дострокових виборів, також зросла майже у півтори рази – з 15% до 21%.

Не змінилася за цей період і кількість виборців, готових голосувати за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» ТЯГНИБОКА. А через зменшення чисельності виборців, готових брати участь у голосуванні, частка голосів, яку могла б отримати ця політична сила в разі дострокових виборів, також зросла з 3,7% до 5,3%.

Підтримка політсили ЯЦЕНЮКА «Фронт Змін» за останні десять місяців зросла від 3,7% до 7,1%. При цьому через зменшення за цей час кількості виборців, готових брати участь у голосуванні, частка голосів, яку отримав би «Фронт Змін» в разі дострокових виборів, за цей період зросла майже втричі – від 5% до 14%.

За цей період майже вдвічі зросла електоральна підтримка партії КЛИЧКА «УДАР» – від 1,5% до 3%. При цьому частка голосів, яку отримала б ця партія в разі дострокових виборів, за цей період зросла майже втричі – від 2% до 6%.

У півтори рази зросла електоральна підтримка партії ГРИЦЕНКА «Громадянська позиція» – від 1% до 1,6%. При цьому частка голосів, яку могла отримати ця політична сила в разі дострокових виборів, за цей період зросла більш ніж вдвічі – від 1,4% до 3,1%.

Дослідження проводилось 8-18 квітня. Методом інтерв`ю опитано 1020 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 4,6% для показників близьких до 50%, 4,0% – для показників близьких до 25%, 2,8% – для показників близьких до 10%, 2,0% – для показників близьких до 5%.