Експерти: ЧФ РФ в Криму коштує $2 млрд на рік

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК сумнівається, що Україні вдасться добитися перегляду домовленостей щодо ЧФ РФ.

«У мене особисто великі сумніви в тому, що українській стороні вдасться добитися будь-якого перегляду домовленостей по ЧФ РФ», - сказав він на прес-конференції «Ціна перебування ЧФ РФ в Криму».

За словами експерта, позиція Росії в цих питаннях є доволі жорсткою. «Все що сьогодні говориться про оренду - це лише певна інформаційна кампанія, яка ні до чого реально не призведе, оскільки російська сторона не піде на перегляд умов оренди своєї бази», - додав він.

На переконання БАДРАКА, це питання треба було ставити під час пролонгації перебування ЧФ РФ на території України.

За його словами, для Росії подальша мета полягатиме в тому, щоб закріпити можливість перебування ЧФ РФ на території України навічно і на умовах, коли територія бази буде визнана російською територією. Експерт відзначив, що такі заяви лунають з боку російських політиків і вони є серйозним підгрунтям для можливих проблемних ситуацій, якщо відносини двох країн будуть погіршуватися.

Він також вважає, що це питання не може бути використано як важіль впливу у переговорах з РФ з інших питань, зокрема щодо ціни на газ.

У свою чергу директор інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express» Сергій ЗГУРЕЦЬ вважає, що питання орендної плати для російського флоту можна було б використати під час газових переговорів.

”Проте практика минулого свідчить про те, що усі переговори завершувалися на користь Російської Федерації. Чи можна це пояснити м`якістю української дипломатії або особливостями ходу переговорів, мені сказати важко ”, – додав він.

За його словами, лише з 2022 року Росія почне оплачувати оренду об`єктів ЧФ РФ в Криму «живими грошима». «Тобто до 2022 року російський флот перебуває безкоштовно і фактично погашається та ефемерно роздута сума, яка становить 2,7 млрд. дол.»,- сказав він.

Експерт також зазначив, що ЧФ РФ мав би сплачувати Україні близько 2 млрд. дол. на рік. Зокрема, за його словами, якби українська влада здавала об`єкти в Севастополі, які належать ЧФ РФ, на тих умовах, на яких вона здає українським структурам, тоді б сума оренди становила 1,25 млрд. дол. Дохід України від оренди причалів ЧФ РФ цивільними структурами міг би становити близько 150 млн. дол.