Представник Президента стурбований ситуацією з освоєнням коштів

Сімферополь. 8 жовтня. УНІАН. Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО в листі до мерів міст і голів районних державних адміністрацій висловив стурбованість ситуацією з освоєнням капітальних вкладень за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток і розвиток інфраструктури регіонів автономії.

Як повідомили УНІАН у Представництві глави держави в АРК, відповідно до інформації Міністерства регіонального розвитку і будівництва України, в 2007 році на ці заходи з держбюджету передбачено 251 млн. 700 тис. грн. Більш за все коштів виділено на газифікацію, зокрема, Ялти (32,8 млн. грн.), Ленінського району (17,8 млн. грн.), Джанкойського району (до 10 млн. грн.), Сімферопольського району (5 млн. грн.) і менші суми ще на 6 районів автономії.

«Разом з тим викликає стурбованість ситуація, де за окремими об`єктами не проведено ще тендери, немає проектно-кошторисної документації. Освоєння значних сум здійснює лише декілька структур і в різних регіонах півострова. Як приклад, ЗАТ «Альфагазінвест» освоює в Джанкойському районі - 4,5 млн. грн., в Красноперекопському - 1,0 млн. грн., в Ленінському - 14,0 млн. грн., в Сімферопольському - 1,0 млн. грн. і так далі, - відзначають в Представництві Президента. - Враховуючи це, виникає реальна ситуація, коли бюджетні кошти можуть бути не освоєно і наприкінці року повернуто до держбюджету».

Представник глави держави вважає, що при такому підході, як свідчить практика, відповідну суму коштів, яку не освоять регіони до кінця цього року, скорочують і недодають наступного року. Тому В.ХОМЕНКО запропонував організувати і здійснити комплекс заходів, щоб кошти, які надходять в міста і райони, були освоєні. «Наше спільне завдання - не допустити їх неосвоєння і повернення назад в бюджет», - наголосив постпред.

Він пропонує провести публічні обговорення, на яких визначити, які об`єкти і роботи мають бути обов`язково включені на фінансування в 2008 році з місцевого, республіканського і державного бюджетів. При цьому В.ХОМЕНКО просить не запроваджувати практику, коли на окремі регіони АРК припадає більше половини всіх коштів зі всіх джерел і програм, а на решту регіонів, районів і міст, у яких проблем не менше, - надходять лише мізерні суми.