”Тарас Бульба” ображає кримських татар?

Сімферополь. 8 жовтня. УНІАН. У Бахчисараї (Крим) знімальну групу відомого російського режисера Володимира БОРТКА попросили не знімати для нового фільму сцену невільничого ринку на території Бахчисарайского державного історико-культурного заповідника (відоміший – як Ханський палац), оскільки у нього не було відповідного дозволу для зйомок на території палацу.

Так завідуючий Музеєм історії і культури кримських татар Бахчисарайского державного історико-культурного заповідника Сервер ЕБУБЕКІРОВ прокоментував кореспондентові УНІАН інформацію ряду ЗМІ про те, що «кримські татари вигнали знімальну групу» В.БОРТКА з території Ханського палацу.

За словами завідуючого Музеєм історії і культури кримських татар, знімальна група уклала «юридично невірний договір із завгоспом – людиною, яка займається адміністративно-господарською частиною», при цьому договір був без печатки.

В ході переговорів представники Ханського палацу заявили, що зйомку можна проводити тільки за наявності правильно оформленого договору з печаткою, проте, за словами С.ЕБУБЕКІРОВА, окремі представники кіногрупи заявили, «що плювати вони хотіли на ваші українські закони».

Знімальна група, за даними С.ЕБУБЕКІРОВА, збиралася знімати сцену невільничого ринку в центральному дворі Ханського палацу на фоні мечеті. Проте представники музею пояснили, що цю сцену неетично знімати на тлі мечеті в Ханському палаці, оскільки тут ніколи не було невільничого ринку, він розташовувався в абсолютно іншому регіоні Криму. При цьому, за його словами, як компромісний варіант – було запропоновано зняти сцену за територією палацу.

«У недільний день (7 жовтня – УНІАН) від чергового надійшла інформація про те, що автобуси кіногрупи перегородили міст неподалік від входу в музей», - повідомив завідуючий Музеєм історії і культури кримських татар. При цьому він додав, що центральний вхід в Ханський палац не можна перекривати на тривалий термін в цілях пожежної безпеки, тим більше не можна це робити у вихідні дні – коли в палаці багато відвідувачів.

Проте, група стала готуватися до зйомок сцени. Массовку, що зображала козаків у фільмі, було набрано з числа бахчисарайських козаків, повідомив С.ЕБУБЕКІРОВ. При цьому, за його відомостями, бахчисарайські козаки почали грубо ображати кримських татар. У результаті – на місце подій прибув голова Бахчисарайської райдержадміністрації Ільмі УМЕРОВ, а також «міліційне підкріплення». Після цього знімальна група покинула територію Ханського палацу.

«Цей фільм замовний, провокаційний», - заявив завідуючий Музеєм історії і культури кримських татар Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника. «Він закладе в голови молоді розкол», - додав він, зокрема, коментуючи сцену, яку, за його даними, хотіли зняти в Ханському палаці: актори, які зображали татар, мали тягнути на вірьовках акторів, що зображали «скривавлених козаків у кандалах».

Разом з тим, агентство «Новий регіон» повідомляє, що активісти меджлісу зірвали роботу групи режисера Володимира БОРТКА, який знімає в Криму окремі сцени фільму «Тарас Бульба». ”За задумом В.БОРТКА, поряд з колишньою резиденцією кримських ханів планувалося зняти коротеньку сцену – спогади сина Тараса Бульби Остапа про турецький полон: закутих, змучених козаків і наглядачів, що знущаються з ними. Вся сцена мала зайняти в картині 15 секунд. <...> Режисер наполягав на тому, що всі необхідні дозволи у нього є, але, щоб не нагнітати конфлікт, вирішив перемістити знімальний майданчик за ворота палацу. Проте і це не допомогло: до місця подій почали прибувати активісти місцевого татарського меджлісу. Пізніше до суперечників приєдналися муфтій Криму Еміралі АБЛАЄВ, лідер Бахчисарайського меджлісу Ахтем ЧІЙГОЗ і голова Бахчисарайської райдержадміністрації Ільмі УМЕРОВ. Вони підтримали думку, що фільм ображає татар”, - пише агентство.

”Цей проект дуже важливий для самосвідомості народів, що населяють Україну і Росію. І мені дуже шкода, що нас так зустріли. Я дуже люблю Крим, і хотів би тут знімати, – заявив В.БОРТКО кримській телекомпанії ”ІТВ”. – Фільм не дискредитує ні українців, ні кримських татар, ні поляків. Просто це була дуже складна історія”.