Сімферополь. 15 жовтня. УНІАН. У суботу в Сімферополі за ініціативою кримськотатарської громадської організації «Міллі Фірка» пройдуть заходи, приурочені до 86-х роковин створення Кримської АССР. Про це на прес-конференції в Сімферополі повідомив голова наглядової ради «Міллі Фірка» Васві АБДУРАЇМОВ.

Як повідомив В.АБДУРАЇМОВ, 18 жовтня минає 86 років з дня утворення Кримської АРСР – другої національної кримськотатарської державності після Кримського ханства. У зв`язку з цим 20 жовтня в Сімферополі об 11.00 представники «Міллі Фірка» відзначать День Республіки покладанням квітів до пам`ятника Ісмаїла Гаспринського і проведенням мітингу, а також передадуть у Представництво Президента України в АРК документ на ім`я Віктора ЮЩЕНКА, в якому закличуть главу держави докласти всіх зусиль для відновлення національно-територіального статусу Автономної Республіки Крим і всіх прав кримськотатарського народу. Текст відповідного звернення був прийнятий 14 жовтня на розширеному засіданні ради і виконкому «Міллі Фірка».

В.АБДУРАЇМОВ також зазначив, що у вересні ц.р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про права корінних народів, і висловив співчуття, що Україна не підтримала цей документ. На його думку, якщо Українська держава продовжить рух по заявленому шляху демократичного розвитку, то цей нонсенс буде подолано, оскільки в Україні і, зокрема, в Криму, де проживають корінні кримські татари, караїми і кримчаки, «не все гладко і безхмарно» з правами цих народів. В.АБДУРАЇМОВ також вважає, що прийняття Декларації дає кримським татарам нові можливості для «відновлення своїх оддвічних прав, головним з яких є відновлення національно-територіального статусу нинішньої адміністративно-територіальної кримської автономії».

«Кримська АРСР може стати тим історичним фундаментом, на якому можна виростити в нових історичних умовах і з новим змістом чергову кримську державність, котра сприйматиметься як своя і кримськими татарами, і всіма, що проживають у Криму», – прокоментував В.АБДУРАЇМОВ доцільність відтворення національно-територіальної автономії в Криму. Він зазначив, що кримські татари приймуть будь-яку допомогу у відновленні єдності кримськотатарського народу «на своїй землі в Криму», при цьому використовуватиметься механізм створення політичних інститутів кримських татар, які дозволять в існуючому правовому полі України на основі закону вирішувати ці питання.