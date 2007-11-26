У протоці нових забруднень не виявлено

Співробітники екологічної інспекції не виявили нових забруднень нафтопродуктами акваторії Керченської протоки та її узбережжя.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони природного навколишнього середовища, за результатами моніторингу о. Коса Тузла, акваторії Керченської протоки, місць аварій суден Російської Федерації та узбережжя Керченської протоки від мису Такіль (на півдні Керченської протоки) до мису Казантип (Азовське море), навколо Керченського півострова, проведеного працівниками Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції, станом на вечір 25 листопада забруднень нафтопродуктами акваторії Керченської протоки та її узбережжя не виявлено.

Роботи з очищення забруднених нафтопродуктами ділянок прибережної захисної смуги Керченської протоки та Тузли тривають. З початку робіт зібрано 4 тис. тонн суміші нафтопродуктів з піском та водоростями.

Забруднень нафтопродуктами морської акваторії прилеглої до місця аварії судно Haj’Ismail у Севастополі (бухта Козача) та судна «Вера Волошина» (Судакська бухта), не виявлено.

Росія досі не надала відповіді на ноти Міністерства закордонних справ України про кількісні та якісні характеристики вантажів, що знаходяться на затоплених судах Російської Федерації в Керченській протоці та повні реквізити їх судновласників, наявність на них паливно-мастильних матеріалів, які необхідні для проведення розрахунку завданої шкоди навколишньому природному середовищу України.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в акваторії Азово-Чорноморського басейну внаслідок шторму силою 5-6 балів виникли надзвичайні події із 13 морськими суднами, з яких 5 - затонуло, а 8 суден потрапило на мілину. В аварій суден в морі опинилося близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.