Міністр Януковича вважає позитивним указ Ющенка

Київ, 28 листопада. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК вважає позитивним Указ Президента України «Про деякі заходи з розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Д.ТАБАЧНИК висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Будь-який законодавчий акт має виконуватися відповідно до Конституції і законодавства України. Там, де він знаходиться в правовому полі - його треба виконувати, а там, де він поза правовим полем - його треба уточнювати Я думаю, що документ цей позитивний. Якщо для цього ще необхідне врегулювання законодавчих питань, я думаю, що Рада міністрів АРК внесе такі пропозиції до парламенту автономії, враховуючи, що органи місцевої влади і самоврядування в Криму мають найбільш високий статус і високі повноваження в Україні, що закріплене чинним законодавством», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Віце-прем`єр-міністр не став прогнозувати дії уряду України в разі опору жителів Криму реалізації указу Президента. «Ми знаходимося в переговорному процесі», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про деякі заходи з розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі».

Зокрема, В.ЮЩЕНКО доручив Кабміну, Раді міністрів Криму, Севастопольській міськдержадміністрації розробити і затвердити комплекс заходів щодо вивчення і популяризації української мови і української культури на півострові.

У той же час, деякі кримські політики різко розкритикували цей документ. Зокрема, лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ вважає, що вищезазначений указ Президента спрямований, насамперед, не «на зміцнення української мови, а на знищення російського духу в Криму».

У свою чергу голова Верховної Ради Автономії Анатолій ГРИЦЕНКО стверджує, що на півострові немає проблеми з вивченням української мови, як і будь-якої іншої мови. За даними голови парламенту автономії, в Криму функціонує близько 600 шкіл, з них 7 - з українською мовою навчання, є школи з подвійною мовою навчання (російською і українською мовами), є школи з трьома мовами навчання (російською, українською і кримськотатарською мовами).