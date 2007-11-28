64 км узбережжя забруднено водоростями, покритими нафтопродуктами

Близько 64 кілометрів берегової смуги Азовського моря в Ленінському районі Криму забруднено водоростями, покритими нафтопродуктами. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в Автономній Республіці Крим.

«Забруднення тягнеться по узбережжю від села Кам’янське у бік села Стрілецьке (Херсонська область)», - повідомили у прес-службі кримського Главку МНС.

Сьогодні, 28 листопада, близько 100 чоловік особового складу МНС, працівників Ленінської райдержадміністрації, співробітників підприємств регіону проводили роботу зі збору забруднених нафтопродуктами водоростей. «Вже очищено більше 17 кілометрів берегової смуги», - заявили в МНС.

За словами помічника начальника кримського ГУ МНС Володимира ІВАНОВА, водорості покривають берег Арабатської стрілки «стрічкою» шириною від 50 см до 2 метрів. «Збирають їх, в основному, вручну, за допомогою грабель і лопат, потім складають в мішки або вантажать на трактори і вивозять для подальшої утилізації», - відзначив В.ІВАНОВ.

Плям нафтопродуктів на поверхні морить немає. Загибель птахів і риби не зафіксована, підкреслюють рятувальники.

Як заявила завідувачка сектором по курортах і туризму Ленінської райдержадміністрації Ада АЛЕКСЄЄВА, необхідно зібрати забруднені водорості для того, щоб ці нафтопродукти під дією опадів і сонячних променів не розкладалися і не вбиралися в пісок. «Крім того, ми знаємо, якщо все це залишити тут, то в березні це піднесеться засобами масової інформації так, щоб до нас ніхто не поїхав (відпочивати - УНІАН)», - сказала А.АЛЕКСЄЄВА.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада внаслідок шторму в Керченській протоці постраждали більше десятка судів. В результаті в морі опинилися від 1,2 тисяч тонн до 2 тисяч тонн мазуту (за різними даними), а також 6,8 тисяч тонн сірки. Порушено кримінальну справа за фактом забруднення морів.

Екологи і «зелені» заявили, що нафтова пляма дрейфує, і вже розтягнулася уздовж узбережжя Південного берега Криму. Вони стверджують, що якщо сьогодні не вжити термінових заходів, є загроза, що в Криму ”курортні сезони будуть зірвані протягом трьох, чотири, п`яти років”. У МНС Криму цю інформацію не підтверджують.