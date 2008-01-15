Затверджено концепцію збереження історичної забудови у Севастополі

Cевастопольська міська рада сьогодні затвердила концепцію збереження історичної забудови в місті.

Як передає кореспондент УНІАН, концепція спрямована на збереження історичної забудови в Севастополі, здійсненої в роки відбудови Севастополя після Великої Вітчизняної війни відповідно до проекту планування і забудови центру міста.

Основними завданнями даної концепції є виявлення і збереження всіх історико-культурних цінностей, виявлення, відновлення і збереження особливостей історичної містобудівної системи забудови центру міста, встановлення режимів нового будівництва і реконструкції, що забезпечують гармонійний розвиток історично цінних територій у структурі сучасного міста, встановлення зон охорони для пам`ятників історії і культури.

Міськрада визначила, що історичною забудовою є ділянка історичної частини міста Севастополя, де розташовуються пам`ятники архітектури та історії місцевого і державного значення, інші будівлі і споруди (адміністративні і житлові будівлі, об`єкти культури), що формують історичну зовнішність міста і впливають на естетичну зовнішність і зміст міської території.

На території історичної забудови рішенням міської ради за поданням міської державної адміністрації будуть введені спеціальні правила і порядок використання ділянок з метою забезпечення прав громадян та обліку громадських і державних інтересів при виконанні і будівельних робіт та робіт з благоустрію відповідно до законодавства.

Міськрада також доручила міській державній адміністрації на підставі цієї концепції, а також Регіональної програми збереження і використання об`єктів культурної спадщини на 2005-2010 роки і Програми паспортизації об`єктів культурної спадщини розробити і подати на затвердження міській раді до 1 квітня 2008 року Положення про збереження історичної забудови в місті Севастополі як частину Правил забудови міста Севастополя.

Вирішено також передбачити в бюджеті на 2008 рік кошти на розробку проекту реставрації архітектурної зовнішності, зовнішнього впорядкування, озеленення та зовнішнього освітлення історичної частини міста, на інвентаризацію об`єктів культурної спадщини з їх грошовою оцінкою, на розробку архітектурно-технічних паспортів або паспортів фасадів об`єктів архітектури історичної частини міста, а також на поетапну реставрацію, очищення і консервацію фасадів об`єктів архітектури в історичній частині міста, що знаходяться в комунальній або державній власності.