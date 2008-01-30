Кримських татар закликають об’єднатися проти ”великодержавного шовінізму”

17:57, 30 січня 2008
Крым
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Заява Української громади Севастополя

Громадська організація “Українська громада Севастополя”, що об’єднує шість міських громадських організацій національно-демократичного спрямування, вимагає від влади України притягнути до відповідальності організаторів недавньої акції на площі Леніна у Сімферополі, під час якої було спалено портрет міністра освіти та науки України Івана ВАКАРЧУКА.

Як йдеться у заяві організації, текст якої передано УНІАН, „Українська громада Севастополя” не збирається мовчки спостерігати за приниженнями Української держави, мови і національної гідності українців та татар, які регулярно організовуються в Севастополі і в Сімферополі”. У зверненні висловлюється впевненість у тому, що „далеко не випадково акція у центрі Сімферополя та заяви Севастопольської міськради (йдеться про вчорашню заяву Севастопольської міськради про оголошення міста ”територією без НАТО” та рішення про підтримку запланованого на 23 лютого з’їзду у Сєверодонецьку - УНІАН) збіглися в часі з забороною виділити землю під соборну мечеть кримських татар, бо українці і кримські татари є найбільш принижуваними народами на півострові”.

Автори заяви звертаються до українців і татар Криму з закликом „об’єднатися перед черговим наступом розгулу великодержавного шовінізму, подальшої русифікації півострова та приниження наших культур”.

У заяві також міститься вимога до української влади „покласти кінець дискримінації українства і української мови в Криму та - відповідно до вимог Конституції України - притягнути до відповідальності громадян України, які беруть участь у антиукраїнських шабашах в Сімферополі”.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня у центрі Сімферополя пройшла акція проти незалежного тестування українською мовою для випускників шкіл, організована проросійськими силами, під час якої було закидано яйцями, повішено і спалено портрет міністра освіти і науки України І.ВАКАРЧУКА.

Водночас, наказом міністра освіти і науки України І.ВАКАРЧУКА № 33, яким затверджено Порядок проведення тестування, для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які здобували загальну середню освіту мовами національних меншин, за їх бажанням, передбачено тестування відповідною мовою.

 

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