Україна має ”дефектну демократію”

Україна в "Індексі трансформації" фонду Бертельсманн названа "дефектною демократією" із низьким рівнем соціально-економічного розвитку.

Для становлення демократії і розвитку ефективного державного управління Україні потрібно збалансувати владу і посилити боротьбу із корупцією.

Так прокоментував результати щорічного "Індексу трансформації" один із авторів цього дослідження, науковий співробітник Університету Людвіґа Максиміліана Мартін Брузіс в інтерв’ю "Німецькій хвилі".

Як пояснив Брузіс, основним "дефектом" української демократії є незбалансованість гілок влади, постійний конфлікт навколо конституційних повноважень.

Відсутність консенсусу в цьому питанні робить демократію в Україні вразливою, застерігає експерт.

"Я не думаю, що в Україні колись може бути такий авторитаризм як у Білорусі, Туркменістані або Казахстані, але цілком можливою є ерозія демократичного процесу і поступове відновлення авторитарних рис влади", - сказав Брузіс.

"Головною причиною цього може бути утвердження нинішньої практики, коли влада у країні здійснюється в обхід демократичних інституцій, а саме на підставі неформальних домовленостей владних еліт", - зауважив він.

За словами німецького експерта, подальший процес реформ в Україні неможливий без рішучих заходів у боротьбі із корупцією.

Українська правда