Андрія Куркова екранізують у Франції

Письменник Андрій Курков у столичній галереї Фонду сприяння розвитку мистецтв минулого тижня представив роман ”Ночной молочник”.

Його видало харківське ”Фоліо”.

"У березні українською книжка вийде у видавництві ”Нора-друк”, - розповідає автор. - Минулого тижня презентував ”Нічного молочника” в Парижі. Зараз його вже готують до друку в Німеччині."

Роман складається з трьох життєвих історій. Героїня однієї з них - молода жінка Ірина, яка живе за містом. Вона має тримісячну доньку, але не вигодовує їй власного молока. Жінка здає його в дивну молочну кухню двічі на день. Вона впевнена: робить це для немовлят із заможних родин, матері яких самостійно не вигодовують малюків, аби не псувати грудей. Ірина - прототип України й пересічних людей, за рахунок яких наживаються можновладці.

Письменник зачитав три уривки. Після кожного сідав за рояль і щось грав.

"Я вигадую мелодію на ходу. Не знаю, що саме й коли гратиму, - пояснює. — У дитинстві закінчив музичну школу. А більшість книжок пишу під класичну депресивну музику. Без неї створив би, мабуть, удвічі менше романів."

У березні 2004 року вийшов політичний роман Андрія Куркова ”Остання любов президента”. У ній він передбачив помаранчеву революцію й отруєння Віктора Ющенка. У книжці главу держави теж отруїли, після чого все його тіло вкрилося веснянками. Нині цей роман хочуть екранізувати у Франції.

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