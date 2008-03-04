Алупкінській заповідник забудовують незаконно

У межах Алупкінського палацово-паркового музею-заповідника з`явилася безліч самовільно зведених об`єктів. Це трапилося через те, що дирекція заповідника не може оформити паспорт території однієї з відомих визначних пам`яток Криму, заявив контролер Рахункової палати Верховної ради Криму на засіданні колегії відомства.

За інформацією контролера, на території в 0,43 гектара паркового музею розташовується низка комерційних об`єктів – кафе, організація риболовів, кабінет офтальмолога і навіть житловий будинок. Примітно, що деякі об`єкти з`явилися у заповіднику з дозволу влади Алупки.

На думку учасника колегії депутата Ігоря Лукашева, у ситуації, що склалася, винна дирекція Алупкінського палацу, яка, одержавши держакт на землю в 1995 році, до цих пір не може оформити паспорт об`єкту, посилаючись на складності властиві курортним регіонам.

"Або грошей для оформлення не було, або бажання, по-іншому це пояснити не можна", – заявив Лукашев.

Як з`ясувалося, у жовтні 2006 року музей-заповідник перерахував Державному науково-дослідному інституту 91 тисячу гривень для отримання паспорта та історико-архітектурних довідок. Проте дані документи в заповідника до цих пір відсутні.

Обурення учасників колегії викликала інформація про те, що тільки в січні цього року керівництво музею вперше уклало договір на охорону території.

Рахункова палата зобов`язала дирекцію музею передати в Генпрокуратуру дані про рішення виконкому Алупки на дачу згоди на будівництво об`єктів у межах заповідника.

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