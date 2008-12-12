В Україні видадуть перший в Європі циганський буквар

Перший в Європі ромський буквар незабаром з`явиться на Волині. Таким чином, місцева община ромів (циган) прагне зберегти свою автентичність. Вони не мають своєї азбуки й використовують алфавіт країни, в якій живуть.

Як повідомляє прес-служба Волинської обласної державної адміністрації, автори видання – керівники громадської організації "Терні Рому" подружня пара Сергій і Тетяна Григориченки стверджують, що їх буквар унікальний тим, що написаний на циганському діалекті, який розумітимуть більше ніж у п`яти країнах світу.

"Буквар ромів" складається з трьох розділів. Перший з них тематичний: місяці, дні тижня, числа та інші елементарні теми. Другий розділ – це власне азбука з використанням українських букв. У третьому розділі розміщені популярні казки й вірші.

Відбулася презентація сигнального екземпляра букваря. Його надруковано у видавництві "Волинська обласна друкарня". Вісім тисяч гривень на видання виділила обласна державна адміністрація, 3,5 тис. грн. спонсори. Спершу буде віддруковано тисяча екземплярів букваря.

Заступник голови Волинською ОГА Святослав Кравчук зазначив, що влада Волині турбується про підвищення освітнього рівня ромського населення. У Луцьку відкрито спеціальний клас для навчання дітей ромів.

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