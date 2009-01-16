У Луцьку відкрилася виставка ікон ХVIIІ-ХІХ століть

У Луцьку відкрилася виставка „Народна ікона Буковини і Покуття ХУIIІ-ХІХ століть". Вона проходить у Волинському краєзнавчому музеї. Виставка стала результатом тривалої співпраці Музею волинської ікони і приватних колекціонерів.

Як зазначили фахівці музею, народний іконопис – яскрава сторінка образотворчого фольклору, що живився і виріс на багатих мистецьких традиціях минувшини. Майстри працювали для широкого загалу, виконуючи настінні розписи церков, цілі іконостаси, хоругви і образи. В ньому втілилися естетичні смаки народу, реалії побуту, соціальні мотиви, розуміння явищ навколишнього світу.

На виставці представлені 14 ікон з колекції Андрія ЦИБКА (м.Львів), які написані олійними фарбами на дереві. Малярі зображали, як правило, найшановніших у народі святих. Це образи Богородиці, Миколая, Юрія Змієборця, Параскеви, Варвари, Катерини. Крім малярства, сакральна народна творчість представлена творами волинських майстрів ХVIII-ХІХ століть: хрести-розп`яття, скульптури ангелів, свічники.