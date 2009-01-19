Визнаний Голлівудом режисер презентував у Києві свій новий фільм

Три номінації на "Оскар", багатомільйонні прибутки і визнання найшановніших режисерів Голлівуду - результат дебюту колишнього киянина Вадима Перельмана, який презентував в українській столиці свою стрічку "Життя перед її очима". Головну героїню у фільмі зіграла Ума Турман, причому заради цікавої ролі погодилася на зовсім незірковий гонорар.

Вадим Перельман став першим емігрантом зі Cхідної Європи, якого в Голлівуді визнали одразу після дебюту. Сценарій «Дому з піску і туману» Вадим написав особисто, права на екранізацію придбав за власні гроші. І не прогадав. У Києві Перельман презентував другу свою стрічку: трилер «Життя перед її очима», головну героїню в якому зіграла Ума Турман.

Стрічку покажуть в усіх найбільших містах України. А наступним фільмом Перельмана буде рімейк «Полтергейста». Режисер пообіцяв замість жахіть заглибитись у переживання родин, що втратила дитину.

ICTV