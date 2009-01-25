Юрко Прохасько отримає найвищу в Австрії нагороду для перекладачів

Український перекладач австрійської літератури Юрко Прохасько став лауреатом Австрійської державної премії за літературний переклад (Os­ter­reichischen Staatspreis fur literarische Ubersetzung). Про це днями офіційно повідомило Австрійське товариство перекладачів.

Найвищу в Австрії нагороду для перекладачів, відому ще як Премія ім. Інгеборг Бахманн, вручатимуть уже удванадцяте. Традиційно нею відзначають одного австрійського перекладача зарубіжної літератури й одного популяризатора австрійського письменства в світі. Цікаво, що разом із Юрком Прохаськом премію отримуватиме Дорен Дауме, яку відзначили за блискучі переклади на німецьку творів Бруно Шульца - також одного із знакових письменників Галичини ХХ ст. Вручатимуть відзнаку в червні, напередодні традиційних Днів Інгеборг Бахманн у Клягенфурті.

Юрко Прохасько - відомий ґерманіст, перекладач, есеїст, публіцист (друкується в часописах "Критика", "Ї", "Tygodnik Powszechny", "Die Zeit", "Kafka", "La Repubblica", "Falter"). Працює у Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України, викладає в Українському католицькому університеті. Народився 1970 року в Івано-Франківську, студіював ґерманістику у Львівському університеті та навчався групового психоаналізу в Альтаусзее (Австрія). Перекладає з німецької (серед інших твори Р.Музиля, Й.Рота, Г. фон Кляйста, Ф.Кафки, Ю.Германн) і польської (Ю.Віттлін, Я.Івашкевич, Л.Колаковський). Член-кореспондент Саксонської академії мистецтв (Дрезден). Минулого року отримав премію ім. Фрідріха Гундольфа за поширення німецької культури за кордоном із рук відомого австрійського публіциста Мартіна Поллака.

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