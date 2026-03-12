Чи зможе здатність України збивати 'Шахеди' вплинути на Трампа: The Hill знайшов відповідь

Здатність України зробити внесок у протидію "Шахедам" у Перській затоці знайде відгук у Трампа і це покаже йому, що Київ дійсно має більше "козирів", ніж Кремль. Однак є один великий нюанс.

Україна прагне використати ситуацію навколо Ірану для зміцнення зв'язків з адміністрацією президента Дональда Трампа і демонстрації своїх військових інновацій, оскільки мирні переговори з Росією відсунуті на другий план для США.

Як пише видання The Hill, нинішній конфлікт на Близькому Сході надає Києву можливість використати свій технологічний досвід, пропонуючи США та їх союзникам у Перській затоці експертів з боротьби з "Шахедами".

Співробітник Фонду Карнегі Ерік Чіарамелла заявив виданню, що президент України Володимир Зеленський робить цей крок з двох причин: щоб показати цінність оборонного партнерства з США і свої передові технології боротьби з безпілотниками в надії укласти угоду з країнами регіону.

"... Це здається досить вигідною угодою для всіх. Справа не тільки в США. Це дійсно показує, наскільки актуальні ці можливості, і що інші країни повинні задуматися про те, щоб в майбутньому звернутися до України за рішеннями".

Однак, як зазначило видання, експерти скептично поставилися до того, що зусилля Києва на Близькому Сході справлять враження на Трампа і змінять його позицію щодо мирних переговорів.

Заступник директора Фонду захисту демократій Джон Харді припустив, що здатність України внести вклад у протидію "Шахедам" у Перській затоці знайде відгук у Трампа і це покаже йому, що Україна дійсно має більше "козирів", ніж Росія.

"Але мені здається, що підхід Трампа принципово не зміниться", висловив думку Харді.

Натомість Харді заявив виданню, що провідні переговірники США, спецпредставник Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер, "ймовірно, продовжать наполягати на угоді, яка вимагатиме територіальних поступок від України, оскільки вони бачать в цьому ключ до укладення мирної угоди".

Браніслав Сланчев, професор політології Каліфорнійського університету, підтримав оцінку Харді, стверджуючи, що буде важко змусити будь-яку зі сторін відмовитися від своїх позицій:

"У підсумку ви не можете завоювати прихильність кого-небудь в тому сенсі, що всі в значній мірі визначилися з тим, чого вони хочуть досягти і як".

Сланчев висловив думку, що в підсумку Трамп діє в рамках тих обмежень, які наклав на нього Конгрес європейців".

Україна і боротьба з "Шахедами"

За час війни з Росією Україна змогла розробити недорогий безпілотник-перехоплювач, а також інші засоби ППО і датчики, перетворившись на провідного експерта з боротьби з "Шахедами".

Минулого тижня США офіційно звернулися до України за допомогою в боротьбі з цими іранськими безпілотниками. Потім Зеленський підтвердив, що українські військові експерти направляються в регіон Перської затоки, щоб допомогти союзникам США в збитті іранських безпілотників.

Крім того, Україна направила фахівців з ППО на американську військову базу в Йорданії.

Пропозиція України допомогти в збитті тегеранських безпілотників пролунала на тлі повідомлень про те, що Росія, союзник Ірану, надає Ірану розвіддані, включаючи місцезнаходження американських літаків і військових кораблів.

