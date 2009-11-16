В Єрусалимі представили унікальні артефакти I століття н.е.

В Ізраїлі вперше публіці представили унікальні монети першого століття нашої ери. Їх господарі загинули під час антиримського повстання - одного з найтрагічніших моментів в історії євреїв.

Тоді була зруйнована головна іудейська святиня - другий Єрусалимський храм. Саме ця подія, як прийнято вважати, послужила початку розселення євреїв по світу.

За даними археолога Дональда Аріеля, монети дуже обгоріли, і тому вдалося очистити лише деякі з них. Саме за ними визначили, до якого періоду вони відносяться. Археолог стверджує, що по цих монетах можна буде багато, що розповісти про те, що і як відбувалося в ті часи.

Учені впевнені, що руїни під Храмовою горою ще повні подібних артефактів. Ізраїльські археологи продовжують вести там масштабні розкопки.

ТСН.ua