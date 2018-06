Марієтта стане героїнею кліпу переможця Дитячого Євробачення

«Junior Eurovision 2009» уже закінчилося, а Марієтта як і раніше продовжує спілкуватися з колегами з різних країн. За час проведення «ЄвроКлубів» Марієтта встигла не тільки познайомитися, але й подружитися з багатьма. «Чарівний кролик», дівчатка з Вірменії – зі всіма Марієтта тримає зв`язок через відомий сайт «vkontakte». Але знайомство з голландським телебаченням і переможцем Ральфом уже переросло на професійну співпрацю.

У рамках Дитячого Євробачення представники голландського телебачення «AVRO» зняли Різдвяний відеокліп. Їм так сподобалася ведуча «Євроклубів» співачка Марієтта, що вони запропонували їй заспівати у відеокліпі. Це соціальний щорічний проект Нідерландського телеканалу. Протягом дня Марієтта знімалася, співала й паралельно встигала розповідати гостям про історію Києва і показувати найкрасивіші місця міста. А зігрітися після зйомок Марієтта запросила гостей в ресторан з українською кухнею, де нідерландці спробували український борщ і сало і, звичайно ж, залишилися в захопленні.

Юна співачка сподобалася не тільки знімальній групі голландок, але і представникові Нідерландів на Дитячому Євробаченні Ральфу, а також його друзям-хлопчиськам з балету. Решту часу Марієтта з хлоп`ятами просто гуляли по Києву і розповідали різні історії. Перед від`їздом додому представник Ральфа запропонував Марієтті стати героїнею кліпу Ральфа, який вони планують знімати після повернення.

На скільки відомо, Марієтта ще не підтвердила участь, поки за словами представника співачки вона чекає пісню на яку планується зніматися кліп.

Відеокліп голландського телебачення на пісню « Somewhere Over the Rainbow» з`явиться на екранах Європи і в youtube в 20-х числах грудня.