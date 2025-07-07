Ексчиновники Міноборони вкрали 90 мільйонів гривень, а на передову закупили браковані ПТРК

Оборудку організували колишній очільник одного з департаментів Міноборони та двоє його спільників із компанії-підрядника.

В Україні викрили колишнього посадовця Міністерства оборони, який вкрав 90 млн грн на закупівлі протитанкового озброєння для ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба Служби безпеки України (СБУ) у соцмережі, військова контррозвідка, слідчі та Офіс Генппрокурора викрили ще одну схему розкрадання коштів, якою займалося попереднє керівництво Міноборони.

"Фігуранти привласнили понад 90 млн бюджетних гривень на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) для потреб фронту", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що це озброєння відіграє ключову роль у знищенні бронетанкових груп ворога, які намагаються прорвати оборонні позиції українських військ.

"За результатами комплексних заходів у Києві викрито організатора оборудки – колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох його спільників із компанії-підрядника", - уточнюється у повідомленні.

Як стало відомо УНІАН від джерел в правоохоронних органах, мова йде про Олександра Лієва, який очолював департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Розслідування встановило, что, перебуваючи на посаді протягом 2022-2023 років, він уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ.

"Відповідно до укладеного договору столична оборонна компанія повинна була поставити військовому відомству дуже необхідні ПТРК, які мали одразу спрямувати на передову. Утім, замість сучасного озброєння підрядники поставили замовникам непридатні до використання за призначенням протитанкові установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь", - наголошується у повідомленні.

У зв’язку з цим, висновки незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, підтвердили несправний тактико-технічний стан ПТРК.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили ексочільнику департаменту Міноборони, колишньому керівнику компанії-підрядника, та його заступнику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 114-1 ("перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків");

ч. 5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем");

ч. 2 ст. 366 ("службове підроблення, що призвело до тяжких наслідків").

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хто такий Олександр Лієв

Раніше Лієв підозрювався у заволодінні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ. У зв’язку з цим йому обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 50 млн грн.

У січні 2024 році розгорівся скандал щодо спроби вкрасти в армії 1,5 млрд грн. Колишній чиновник Міноборони Олександр Лієв був запідозрений у спробі вкрасти півтора мільярда гривень в української армії.

Розкрадання державних грошей

У квітні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міноборони продуктів харчування для ЗСУ. Протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн.

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