Кому дісталися 3 тисячі євро та стипендія Gaude Polonia

12 грудня став відомий лауреат премії імені Джозефа Конрада. Як інформує сайт Польського Інституту в Києвіцьогоріч ним став харківський поет, письменник і перекладач Сергій Жадан.

Він отримає нагороду у розмірі три тисячі євро та піврічну стипендію у рамках стипендіальної програми Міністра культури і національної спадщини Республіки Польща "Gaude Polonia".

Літературна премія імені Джозефа Конрада заснована у 2007 році Польським Інститутом у Києві й присуджується українському письменнику за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, ламання стереотипів та універсальність змісту.

Зголошувати кандидатів на нагороду можуть як українські, так і іноземні культурні інституції, наукові центри, видавництва, творчі об`єднання, приватні особи

Цього року було отримано 35 коректно поданих зголошень, серед яких - імена 23 авторів. До 30 листопада члени українсько-польського журі Боґуміла Бердиховська (Польща), Олександр Богуцький (Україна), Олександра Коваль (Україна), Єжи Онух (Польща), Тарас Прохасько (Україна) та Лідія Стефановська (Польща) обрали трьох фіналістів - Сергія Жадана, Таню Малярчук і Наталку Сняданко.

Лауреатом першої премії (2007 року) став Тарас Прохасько.