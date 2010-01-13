Український фільм побореться за берлінського ”Золотого ведмедя”

Український фільм боротиметься за "Золотого ведмедя" в офіційній конкурсній програмі Міжнародного кінофестивалю в Берліні.

11-хвилинний фільм "Глухота" режисера Мирослава Слабошпицького з циклу "Мудаки: Арабески" відібраний в конкурсну програму короткометражного кіно Берлінале.

Фільм "Глухота" – соціальна драма про один епізод з життя вихованців інтернату для глухонімих. Мирослав Слабошпицький – випускник факультету режисури Університету кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, автор чотирьох короткометражних картин, працював на кіностудіях імені Довженка і "Ленфільм".

"Мудаки: Арабески" – безбюджетний короткометражний альманах амбітних українських режисерів. Проект виник як виклик ідейному застою в українському кіновиробництві. Головні принципи провокативного кіноруху – знімати тут, зараз і про звичайних людей. Генеральний продюсер проекту – Володимир Тихий, співродюсер – компанія "Артхаус Трафік". Фільми знімаються на базі продакшн-студій FilmToaster і CoffeePost.

У конкурсну програму 60-го Берлінського кінофестивалю було відібрано 25 фільмів з 15-ти країн. Берлінале входить у трійку провідних світових кінофестивалів. Цього року кінофорум пройде з 11 по 21 лютого.

Подробиці