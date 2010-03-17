Прощальне турне Scorpions стартувало в напівпорожній залі

Празький концерт, яким відомий німецький рок-гурт "Scorpions" почав світове прощальне турне, викликав мінімальний інтерес у чеської публіки. З 18 тисяч місць столичного стадіону "O2-арена" було продано менше половини квитків. "У залі знаходилося лише вісім тисяч глядачів", - повідомляє ІТАР-ТАРС.

Гурт протягом двох років відвідає найбільші міста світу. У Празі "Scorpions" виконали свої кращі хіти, які були в їхньомуї репертуарі з моменту створення в 1965 році, а також деякі з майбутнього прощального альбому.

Чеські музичні критики відзначають високий рівень виступу рок- гурту і підготовки празького концерту. Вони, разом з тим, підкреслюють, що "справжні фанати славної групи давно виховують внуків і їм не до відвідин концертів, а молодь захоплюється музикою інших стилів та інших виконавців".