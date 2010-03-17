Нового учасника на ”Євробачення” оберуть цієї суботи

Нового представника від України на пісенний конкурс "Євробачення-2010" збираються обрати в суботу 20-го березня в ефірі Першого Національного.

У ході національного відбору глядачі за допомогою sms-повідомлень зможуть вирішити, хто гідний представляти країну в Осло.

Нагадаємо, у понеділок заступник глави Адміністрації президента Ганна Герман у коментарі ТаблоIDу розповіла, що вже розпочато підготовку до проведення національного відбору.

Вона також додала, що рішення про його проведення "може бути прийняте у найближчі два дні", як тільки буде призначено нового керівника Національної телекомпанії України.

І от у середу рішенням Кабінету міністрів України на посаду президента НТКУ призначено Єгора Бенкендорфа, повідомляє "Телекритика".

Нацвідбір стартує у четвер в "Савік Шустер Студії", йдеться на сайті студії.

Протягом дня журі, склад якого не повідомляються, має обрати з усіх учасників 30 чоловік, які пройдуть до другого туру. Їх імена стануть відомі у четвер увечері.

А вже у п`ятницю в ефірі декількох каналів будуть показані ролики з іменами учасників та їх номерами. З цього моменту глядачі зможуть голосувати за виконавців.

Другий тур відбору пройде у п`ятницю у студії Савіка Шустера. Цю програму транслюватимуть кілька телеканалів.

А третій, вирішальний тур, пройде в суботу в ефірі Першого національного. Тоді й буде оголошено ім`я переможця, який поїде до Осло на "Євробачення-2010".

До слова, Україна як і інші країни, які беруть участь у пісенному конкурсі мають встигнути подати заявку до Зустрічі глав делегацій, яка цього року відбудеться 22-го березня.

До реї, вітчизняні виконавці вже почали подавати свої заявки на нацвідбір. Зокрема серед них співак El Кравчук та підопічний минулорічної учасниці "Євробачення" Анастасії Приходько Паша Лі.

Нагадаємо, співак Василь Лазарочив, якого колишнє керівництво НТКУ вирішило послати на "Євробачення-2010", заявив, що не братиме участь у відборі. Мовляв, інші артисти не достойні виступати з ним на одній сцені.

Та й взагалі Вася впевнений, що він поїде в Осло за будь-яку ціну.

ТаблоID