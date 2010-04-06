Перший національний припинив дублювати російськомовні синхрони

Перший національний припинив переклад російськомовних синхронів українською мовою у новинах.

Так, з понеділка у деяких новинних сюжетах відсутній дубляж російськомовних синхронів.

Водночас у кількох сюжетах дубляж українською мовою залишився. Інколи в одному сюжеті деякі синхрони перекладаються, а деякі - ні.

Як відомо, раніше заступник гендиректора з інформаційного та суспільно-політичного мовлення Першого Національного Олександр Пантелеймонов підтвердив, що керівництво каналу прийняло рішення не перекладати російськомовні репліки.

"Мова синхронів - це не питання політики, не юридичне питання, не питання мови як такої, навіть не питання зручності. Це питання повноти і об`єктивності інформації, яка надається програмою "Новини", - сказав він "Телекритиці".

"Голос та інтонація коментаторів інколи означають більше, ніж їхні заяви. Ми не можемо позбавляти українського глядача такої важливої складової новин", - додав Пантелеймонов.

У свою чергу Перший заступник президента НТКУ Валід Арфуш в інтерв`ю УНІАН заявив, що "щодо мови на телеканалі ніяких змін не планується".

"Але мені дивно, наприклад, чути, як людина дає інтерв`ю російською мовою, а її дублюють українською. Я навіть за те, щоб хоча б раз на тиждень показували французькі фільми французькою мовою з українськими субтитрами. Тобто людям треба дати можливість знати ще якусь мову. Я не кажу тільки про російську, я говорю про підхід, загалом", - сказав він.

Українська правда