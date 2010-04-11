На Прикарпатті відбулася прем’єра вистави «Нація» від Матіос

В Івано-Франківську На сцені Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка вчора і сьогодні грають прем’єру вистави за однойменною книгою Марії МАТІОС «Нація».

Про це сьогодні УНІАН повідомили в дирекції облмуздамтеату. Режисер-постановником вистави є директор театру, заслужений артист України Ростислав ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ. Дозвіл на постановку «Нації» відома письменниця з Буковини подарувала колективу театру з нагоди його 70-річчя, який святкували у грудні минулого року. А сценографію «Нації» здійснив заслужений діяч мистецтв України Олександр СЕМЕНЮК. Режисер вистави стверджує, що інсценізацію «Нації» можна сприймати як диптих до вже відомої драми М.МАТІОС «Солодка Даруся». «Це диптих не лише за сюжетно-історичною основою, єдністю інформаційного поля, але й за способом режисерського мислення», – наголошували на передпрем’єрній прес-конференції.

Режисер Р.ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ використав 4 новели з 2-х розділів книги: «Апокаліпсис» та «Одкровення». Сама М.МАТІОС, яка перед великодніми днями відвідала івано-франківський театр та спостерігала за репетиційним процесом, залишилась задоволена.

Пісенну режисуру здійснив лауреат Національної премії України ім.Т.Шевченка Наталка ПОЛОВИНКА, а пластику – Андрій КИРИЛЬЧУК.

За словами режисера вистави Р.ДЕРЖИПІЛЬСЬКОГО, у творі Україна і нація виступають між рядками. «Усі події і люди у виставі – реальні, - додав режисер. – Головне, що відбувається народження духу і свідомості української нації».

***М.МАТІОС – прозаїк, поетеса, публіцист. Виступала в ЗМІ Буковини, була відповідальним секретарем «Буковинського журналу», працювала помічником секретаря Ради національної безпеки та оборони України, з 2005 – заступник голови Комітету з Національної премії України ім. Т.Шевченка. Автор поетичних збірок «З трави і листя», «Вогонь живиці», «Сад нетерпіння», «На Миколая», «Десять дек морозної води», «Жіночий аркан»; прозових творів: «Життя коротке», «Нація», «Фуршет від Марії Матіос», «Бульварний роман», «Солодка Даруся», «Щоденник страченої», «Містер і місіс Ю. в країні укрів», «Нація. Одкровення». Твори М.МАТІОС перекладені румунською, російською, японською та польською мовами. Лауреат Шевченківської премії (2005) за роман «Солодка Даруся».