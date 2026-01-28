Рютте врятував НАТО від конфлікту з Трампом у Гренландії, але за надзвичайно високу ціну, - Politico

Підтримка хороших відносин з Трампом ризикує підштовхнути президента США до ще більшої сміливості в майбутньому.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за допомогою лестощів успішно відрадив Дональда Трампа від погроз анексувати Гренландію і врятував Альянс від руйнування. Однак ціна може бути занадто високою, оскільки це створило конфлікт між Рютте та іншими європейськими лідерами і залишило НАТО в уразливому становищі, пише Politico.

"Це зіткнення також оголює зростаючу лінію розлому всередині НАТО: переконання Рютте в тому, що збереження лояльності Трампа – єдиний спосіб зберегти Альянс в цілісності, і зростаюча тривога Європи з приводу того, що ця стратегія підриває його", – наголошується в статті.

Однак захисники Рютте стверджують, що він виконав своє завдання щодо збереження єдності альянсу, завдання настільки складне, що не завжди може гарантувати задоволення всіх 32 членів альянсу. Чиновники, знайомі з його методами роботи, також наполягають на тому, що в приватних розмовах з Трампом він спілкується більш відверто.

Проте протистояння в Гренландії "завдало великої шкоди", – сказав один дипломат НАТО. Підхід Рютте – це "пластир", який "відштовхнув союзників", додали вони. "Ми – альянс із 32 країн, а не клуб "США плюс 31".

Пошана до Трампа ризикує створити проблеми з довірою до альянсу

НАТО добре відоме своїм зобов'язанням щодо колективної оборони – статтею 5, – але альянс також пов'язаний статтями 2 і 3, які закликають країни сприяти економічній співпраці та взаємному переозброєнню. Своїми погрозами ввести мита на європейські товари і захопити Гренландію Трамп порушив обидві статті, заявив той же дипломат НАТО.

Посилює це занепокоєння той факт, що Трамп раніше ставив під сумнів свою підтримку статті 5 і принижував військові зобов'язання інших союзників, помилково заявивши минулого тижня, що європейці "трохи відійшли від лінії фронту" у війні в Афганістані, яку очолюють США.

Козирна карта напоготові

За перший термін у Білому домі Рютте відразу ж налагодив добрі стосунки з Трампом і зрозумів, що публічне лестощі – ключ до збереження прихильності президента США.

"Він може поводитися смиренно і скромно, щоб досягти своєї мети", – сказала Петра де Конінг, яка написала біографію Рютте в 2020 році. Часто це доводиться до крайнощів: голландець назвав Трампа "татусем" під час торішнього саміту НАТО в Гаазі і щедро хвалив його в повідомленнях, що просочилися в пресу від президента США.

Але в приватному порядку він більш відвертий з Трампом, за словами людини, знайомої з способом мислення Рютте. "Відносини базуються на довірі", – сказав він, – "але якщо його підштовхнути, він буде говорити прямо".

Хоча угода, покликана змусити Трампа відмовитися від погроз щодо Гренландії, можливо, залишила неприємний осад в Європі, НАТО не було зруйновано. Але підтримання хороших відносин з Трампом ризикує підштовхнути президента США до ще більшої сміливості в майбутньому. Це також може створити проблеми для альянсу.

"В інтересах альянсу [він] підлизується" до Трампа, – сказав дипломат НАТО. "Але питання в тому, де цьому кінець?".

Рютте про роль США в Європі

Генсек НАТО що якщо хтось вважає, що Євросоюз або Європа в цілому здатні захистити себе без США, то "нехай і далі мріє".

Він сказав, що в цьому випадку витрати Європи на оборону повинні будуть значно зрости до 10%, а також буде потрібно закупити власне ядерне озброєння і витратити "мільярди і мільярди євро".

За його словами, Європі потрібні США, і аналогічно США потрібні НАТО. Рютте додав, що навіть у міру зміни пріоритетів Америки "завжди буде дуже сильна присутність США в Європі".

