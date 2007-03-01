Українське порно відокремили від еротики

Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі затвердила критерії розмежування порнографії і еротики.

Як повідомила у понеділок прес-служба Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, минулого тижня комісія затвердила Критерії відношення друкарської, аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, зокрема реклами, а також переданих і одержаних комунікаційними лініями повідомлень і матеріалів до розряду порнографічної або еротичної продукції.

Згідно документу, порнографією слід вважати докладне зображення сцен статевого акту і деталізовану демонстрацію голих геніталій, якщо вони використовуються для збудження сексуальних інстинктів глядачів без якої-небудь художньої або просвітницької мети.

До розряду еротики відносяться зображення голого тіла, а також геніталій - якщо кількість таких зображень не перевищує 20% від загальної кількості зображень і 50% від площі кадру або всього зображення. Показ відвертих сцен на дальньому плані "без явної візуалізації взаємодії геніталій" слід вважати еротикою, а демонстрацію групових і гомосексуальних стосунків на передньому плані, сцен сексуального насильства і статевих збочень - порнографією.

Згідно закону "Про захист суспільної моралі від продукції, що пропагує порнографію", що набрав чинності 2003 року, виробництво та обіг продукції порнографічного характеру на Україні заборонено у будь-якій формі. Виробництво і розповсюдження порнографії караються позбавленням волі терміном до п`яти років, а повторні порушення - терміном до десяти років.

Необхідність ухвалення документу представник комісії Людмила Піпченко пояснила тим, що нинішні критерії, обумовлені у законі “Про захист суспільної моралі”, не дають чіткої відповіді на питання, що слід вважати еротикою, а що - порнографією.

На думку одного з членів комісії, письменника Андрія Куркова, детальне розмежування еротики і порнографії дозволить кваліфіковано визначати допустимі час показу і місце розповсюдження тієї або іншої продукції, а також уникати двозначності і помилок в практиці правоохоронних органів і держустанов, які регламентують цей вид діяльності.

Як повідомив Курков, найближчим часом документ буде передано на розгляд профільного комітету Верховної Ради.

Корисна порнографія

Представники ЗМІ, які публікують еротичні матеріали, віднеслися до ініціативи комісії неоднозначно.

З одного боку, чіткіше формулювання не перешкодить, з іншої - усе, природно, упирається в людей, які проводитимуть експертизу, - сказав Сергій Мірошниченко, генеральний директор компанії Hachette Filipacchi Shkulev-Ukraine (журнали ELLE-Україна і Maxim).- Адже прискіпуватися можна до чого завгодно, навіть найдокладніший закон від цього застрахувати не може".

А на думку головного редактора журналу EGO Сергія Мясоєдова, розповсюдження порнографії стимулює народжуваність у країні, тому забороняти її не потрібно. "Влада веде подвійну політику - вона начебто незадоволена низькою народжуваністю, але при цьому прискіпуються до порнографії", - нарікає Мясоєдов.

З ним погодився відомий художник і літератор Лесь Подерв’янський. "У цій країні не вистачало ще ханжей! - обурився він. - Порнографія несе в собі хоч щось корисне, принаймні, чоловік це подивиться і сам захоче єба..ся, збільшувати народонаселення країни, а еротика - це щось огидливе, вона може взагалі відохотити до цього всього".