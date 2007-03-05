Українські жінки частіше ніж чоловіки купують книжки

За підсумками Другої хвилі Дослідження ринку книжок в Україні, яке проводить Міжнародний фонд “Відродження” за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів, жінки продовжують купувати книжки частіше, ніж чоловіки: 47% жінок купували принаймні 1 книжку, тоді як частка покупців книжок серед чоловіків становила лише 33%. Про це повідомляє Портал української книжкової індустрії.

У віковій категорії покупців книжок переважають учні, студенти (46%) й громадяни, що працюють за наймом (43%). Дещо рідше книжки купують працюючі громадяни (43%). Найменша частка покупців книжок серед непрацюючого населення — тільки 30%.

Респонденти, які проживають у сім’ях з дітьми молодшими за 15 років, також купують книжки дещо частіше (47%), ніж ті, хто проживає у сім’ях без дітей (35%).

Серед причин не купівлі книжок найчастіше вказували на відсутність потреби у книжках — цю причину вказали 46% громадян. Брак грошей залишається другою за частотою згадування причиною — загалом 18% респондентів вказали, що не можуть собі дозволити купувати книжки, ще 12% зазначили, що книга, яку вони хотіли придбати, була надто дорога.

Щодо книжок, які купують українці, то переважна більшість громадян купували книжки тільки для власного користування або для своєї родини — 77%. Тільки 6% купували книжки виключно, як подарунок.

Найчастіше українці купували художню літературу — майже 40% покупців книжок зазначили, що остання книга, яку вони купили, належала до цієї категорії. Частка покупців художньої літератури є найвищою серед найстарших громадян — 53%. 24% громадян купували навчальну або наукову літературу, ще 5% купували словники й енциклопедії. Найбільш активними покупцями цієї категорії книжок залишається молодь у віці 15-19 років — 29%. Незмінною залишилася частка громадян, що купують книги для дітей — 18%.

61% книжок, що їх купили українці протягом останніх 3 місяців, були російською мовою. Частка книжок українською мовою становила 38%, ще 1 % куплених книжок були видані іншою іноземною мовою. Українською мовою купують переважно навчальну/наукову літературу й дитячі книжки.

Найбільш популярним місцем купівлі книжок залишаються книжкові магазини та супермаркети, де протягом останніх 3 місяців купували книжки 51% громадян. На другому за популярністю місці знаходиться книжковий ринок, де купували книжки 31% респондентів, а на третьому - розкладки з книжками на вулиці та інших публічних місцях (метро, вокзали тощо), де купували книжки 22% респондентів. На вуличних розкладках переважно купують художню літературу, дещо рідше — книги для дітей.