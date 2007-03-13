В Україні продовжує процвітати чорна археологія

Руки чорних археологів на Миколаївщині знищують пам’ятки давньої історії. Держава втрачає безцінні свідчення своєї історії. Тим часом знахідки, що продаються за реальну валюту, прикрашають приватні колекції різних країн.

Скіфські кургани, римські поселення і сільські поселення античної Ольвії постійно перебувають під наглядом копачів. Приміром, за століття вивчення Ольвії - давнього міста-поліса, вчені знайшли двісті склепів, крадії стільки ж поховань розкрадають за сезон. Дослідники кажуть, що карти пам’яток тримають у секреті. Але місцеві жителі добре знають, де лежить скарб. У дитинстві вони допомагали археологічним експедиціям.

За незаконну розкопку поховань на чорних археологів чекає лише п’ятдесят одна гривня штрафу. До того ж довести зумисне зруйнування пам’ятки важко, кажуть правоохоронці.

Знищувати старовинні пам’ятки місцевим жителям допомагають копачі на джипах з радіостанціями та металошукачами. Продають їх на ринку старовини, який працює в Україні. Маленька лекіфа з розписом коштує там понад тисячу доларів. Звичайна глиняна амфора - триста. Крім того, речі з давньої Ольвії можна знайти на світових аукціонах.

В Україні нині немає жодної пам’ятки, до якої б не доторкнулася рука грабіжника, стверджують дослідники. В інституті археології з сумом констатують - щороку держава втрачає майже тисячу пам’яток. Кажуть, через недосконале законодавство в українській історії з’являються прогалини, які заповнити неможливо.

За матеріалами ICTV