«Bitches Get Everything», або нова книга Ірени Карпи

15 березня у київському клубі «Нова Бочка» відбулася довгоочікувана та епатажна презентація нової книжки молодої української письменниці Ірени Карпи з викличною назвою «Bitches Get Everything», що в перекладі українською мало б означати приблизно таке - «Суки отримують все».

Роман вийшов друком у січні 2007 року, а у лютому розпочався «бічез-тур» містами України. Книжку презентували в Харкові, Кіровограді, Полтаві, Миколаєві, Одесі, Луганську, Донецьку та Запоріжжі та Дніпропетровську. За повідомленням людей з оточення письменниці, було роздано понад тисячу автографів, дано 48 інтерв’ю, доведено до інфаркту 13 добропорядних громадян, а сама авторка отримала один культурний шок від того, що молодь на Сході країни читає та говорить українською.

Десятим за рахунком містом, у якому Ірена Карпа розповіла, хто «отримує все», став Київ. На презентацію, окрім журналістів зібралися ще й відомі у літературній тусовці люди, як от директор Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін, голова Львівського форуму книговидавців Олександра Коваль, письменник Юрій Покальчук, учасник гурту «ТНМК» Олег Михайлюта та чимало інших цікавих людей.

Літературне представлення книжки було задумане в кращих традиціях карпинської епатажності з домішкою скандальності. При вході гостей зустрічали «дєвочки-бічес» у відвертому вбранні, які пропонували випивку, аргументуючи це тим, що «тверезому це витримати важко». Дівчатка зайняли усі стратегічно важливі точки залу, де мала відбуватися презентація. Вони робили вигляд, що читають новий роман Карпи, лежачи на столиках і сидячи на піаніно. Імпровізована сцена була декорована плакатами з написами «Я уродка», «Ти не померла…» та іншими подібними.

Ірена Карпа, яка з’явилася перед публікою в новому образі брюнетки, показала нову книжку, виконану в кращих традиціях унісексу, тому що вона «підходить як для дядьок, так і для тьотьок», і написана українською з російсько-англійськими вставками. Письменниця також прорекламувала футболки з написом, співзвучним до назви книжки, і почала зачитувати уривки з роману. Незважаючи на те, що сама Карпа неодноразово встигла перепросити слухачів за свій гнусавий голос, публіку їй зацікавити вдалося – слухали уважно і жваво реагували на прочитане.

Після цього письменниця запросила до слова генерального директора «Клубу сімейного дозвілля» Олега Шпільмана, який, за словами самої Карпи, нагадав присутнім «хто за що тут платить». Свого видавця письменниця назвала відчайдушним й азартним, адже «Клуб…» не побоявся ризикнути, видрукувавши її книжку, а ще завжди відкритий до шалених ідей.

Наступною частиною літературного перформансу від Ірени Карпи став перегляд короткометражного фільму «Kyiv®.Limited Edition», який розповідає «про любов всілякого зброду, який приїхав до Києва». Режисером стрічки, яка вперше була показана на фестивалі «Молодість-06», стала сама письменниця. А ще вона разом з молодим українським поетом Павлом Горобчуком та рідною сестрою, яка також пробує себе у літературі, знялася у власному творінні. Також було продемонстровано відео ряд до пісні «My Picture» за участю патріарха української літератури Юрія Андруховича та капюшона й кедів письменника Сергія Жадана.

Присутні також мали можливість дізнатися від Ірени Карпи про те, що метою свого письменства вона вважає можливість бути такою, як вона є, а найкращим її стимулом для творчості є нерозділене кохання. На провокативне запитання, чого ж таки не отримують курви, письменниця відповіла, що їм не загрожує лише «куля в лоба».

Після літературно-кінематографічної презентації для гостей та преси, яка відбулася «на небесах», тобто під дахом клубу, вечірка отримала своє продовження «в підвалі». Спустившись з неба на землю, Карпа-письменниця перетворилася на Карпу-солістку гурту «Фактично самі», який представив присутнім свою шоу-програму.

Тусовка вдалася на славу, об’єднавши в собі літературну презентацію та музичний виступ, а також лотерею-розіграш призів серед усіх присутніх. Найоригінальнішим презентом від Ірени Карпи став срібний кулон з зображенням перламутрових грудей та написом «Bitches Get Everything». Роман українським читачам представлено, попереду – просування на книжковому ринку, а також відгуки читачів та літературних критиків. Звичайно, знайдуться у роману свої шанувальники та, відповідно, противники, яким не припаде до вподоби відвертість та розкутість письменниці. У кожного свій літературний смак. Але одного в Карпи не відбереш – уміння робити цікаві презентації.

Євгенія КОВАЛЕВСЬКА