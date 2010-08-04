Духовний лідер Ірану: Музика несумісна з ісламськими цінностями

10:11, 04 серпня 2010
Культура
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Краще займатися спортом 

Верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що музика несумісна з цінностями Ісламської республіки Іран, тому виконувати музику і навчатись грі на музичних інструментах не слід.
Аятолла порадив молоді не витрачати часу на музику, а вивчати науки і займатися спортом, повідомляє The Guardian. 

Діхан зазначив, що це одне із найбільш жорстких висловлювань високопоставлених осіб Ірану з часів революції 1979 року. 

"В Ірані думки Хаменеї розцінюються як адміністративні накази для всієї країни, їм повинна коритися влада", - повідомляє автор. 

За президентства Ахмадінежада міністерство культури заборонило розповсюдження тисяч дисків. Публічні концерти влада дозволяє рідко, побоюючись, що ними скористається опозиція. 

Нагадаємо, що в 2007 році в Ірані повинен був відбутися перший за 30 років концерт західної поп-зірки - виступ ірландського співака Кріса де Бурга. Проте музикант так і не отримав дозволу місцевої влади. 
ИноПресса

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