Духовний лідер Ірану: Музика несумісна з ісламськими цінностями

Верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що музика несумісна з цінностями Ісламської республіки Іран, тому виконувати музику і навчатись грі на музичних інструментах не слід.

Аятолла порадив молоді не витрачати часу на музику, а вивчати науки і займатися спортом, повідомляє The Guardian.



Діхан зазначив, що це одне із найбільш жорстких висловлювань високопоставлених осіб Ірану з часів революції 1979 року.



"В Ірані думки Хаменеї розцінюються як адміністративні накази для всієї країни, їм повинна коритися влада", - повідомляє автор.



За президентства Ахмадінежада міністерство культури заборонило розповсюдження тисяч дисків. Публічні концерти влада дозволяє рідко, побоюючись, що ними скористається опозиція.



Нагадаємо, що в 2007 році в Ірані повинен був відбутися перший за 30 років концерт західної поп-зірки - виступ ірландського співака Кріса де Бурга. Проте музикант так і не отримав дозволу місцевої влади.

ИноПресса



