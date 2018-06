Завтра в український прокат вийдуть три нові фільми

У четвер, 12 серпня, на екрани українських кінотеатрів вийдуть три нових фільми: бойовик Нестримні, танцювальна мелодрама в 3D Крок вперед і російська драма Я.



Нестримні - пригодницький бойовик Нестримні (The Expendables) - режисером, сценаристом і виконавцем головної ролі в цьому фільмі виступив Сільвестр Сталоне.



Фільм кіностудії Lionsgate розповість про спробу групи найманців здійснити переворот в одній з латиноамериканських країн.



Актори: Сільвестр Сталлоне, Дольф Лунгрен і Джейсон Стетхем, Міккі Рурк, Джет Лі, Арнольд Шварценеггер, Ерік Робертс і Брюс Вілліс.



Назва стрічки, яку можна перекласти також як Витратні матеріали, має на увазі, що далеко не всі її герої доживуть до сиквела, але це, як зазначають ЗМІ, дозволить Сталлоне запросити до продовження акторів, яким не знайшлося місця в першій частині. Мова йде про Джекі Чана, Курта Рассела і Жан-Клода Ван Дамма.



Нагадаємо, що Сталлоне, Лундгрен та Стетхем особисто представили фільм Нестримні в Києві.





Крок вперед 3D - третя частина танцювальної мелодрами Енн Флетчер 2006 року, але тепер у форматі 3D. Третю серію зняв режисер Йон Чу, який зняв другу частину - Крок вперед 2: вулиці (Step Up 2 the Streets, 2008).



Герой фільму Люк шукає танцюристів для своєї команди Пірати. Зрештою, йому зустрічаються Лось, що вступив у Нью-Йоркський університет, і Наталі, загадкова танцівниця, яка ніколи не програє. Чи зможуть вони перевершити кращих світових танцюристів?



Актори: Рік Маламбрі, Адам Дж. Сівейні, Шарне Вінсон, Елісон Стоунер, Кіт Столлуорт.



Я - російська драма режисера Ігоря Волошина.



Молодий чоловік збирається відкосити від армії в районній психлікарні. Але гра з системою затягується - пройшовши примусове лікування, герой з жовтим квитком на руках виходить на волю. Через три етапи життя - його дитинство, хлоп’яцтво і юність - на екрані проходить життя цілого втраченого покоління кінця радянської епохи.



Актори: Артур Смольянинов, Олексій Горбунов, Оксана Акіньшина, Анна Міхалкова.

ЛIГАБiзнесIнформ