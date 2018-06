Помер знаменитий співак Едді Фішер

У США у віці 82 років помер співак і актор, кумир 1950-х Едді Фішер.

Він помер у середу, 22 вересня, у місті Берклі в штаті Каліфорнія. Причиною смерті його родичі називають ускладнення після операції на стегні, повідомляє Reuters.

Фішер народився в 1928 році, він був одним із сімох дітей єврейського бакалійника. Батьки Фішера емігрували до США з Російської імперії.

Вперше здобув популярність в кінці 1940-х, виступаючи в музичних радіопрограмах. У 1951 р. призваний до армії, де служив у якості провідного вокаліста музичного колективу Збройних сил США (Pershing`s Own).

Він був популярним серед молоді на початку 1950-х років. Платівки з його піснями розходилися мільйонними тиражами. Особливо відомі були його пісні Thinking of You і Oh! My Pa-Pa. Потім його популярність зійшла нанівець через низку скандалів.

Фішер відомий своїми шлюбами з зірками Голівуду Деббі Рейнольдс, Елізабет Тейлор і Конні Стівенс. Серед його дітей найбільш відома дочка від шлюбу з Рейнольдс - актриса Кері Фішер, відома своїми ролями у сазі Зоряні війни, нагадує AP.

Коли найкращий друг Едді Фішера, продюсер Майк Тодд, загинув у 1958 році в авіакатастрофі, той втішав вдову, Елізабет Тейлор. У підсумку сталося розлучення з Рейнольдс, у шлюбі з якою у Фішера народилося двоє дітей. У 1960 році Еді зіграв роль у фільмі Баттерфілд, 8, за який його дружина отримала Оскар. Тейлор, у свою чергу, покинула Фішера через п`ять років, коли закохалася в Річарда Бертона на зйомках Клеопатри.

У шлюбі з Конні Стівенс у Фішера народилися дві дочки, але й це не втримало його від розлучення. Після цього співак одружився ще двічі. У 47 він одружився з 21-річною королевою краси Террі Річард, але цей союз розпався через 10 місяців. Вп‘яте Фішер одружився з бізнес-вумен китайського походження Бетті Лін.

Прогулявши більшу частину зароблених на піку слави мільйонів, Фішер у 1983 році зробив спробу повернення на сцену, але тур провалився - старі шанувальники відвернулися від нього після численних скандалів, а нових архаїчними шлягерами неможливо було здобути.

Фішеру належать дві зірки на голлівудській Алеї слави - за пісні і за роботу на телебаченні.



