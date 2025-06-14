Онлайн Playstation 5 вперше перевищив онлайн Playstation 4, - Sony

Ще рік тому кількість власників консолей була рівною.

Sony вперше визнала, що у Playstation 5 тепер більше активних гравців на місяць, ніж у Playstation 4.

На щорічній презентації для інвесторів компанія оновила дані щодо своєї консольної екосистеми. Згідно зі свіжим звітом, загальна кількість щомісячних активних користувачів Playstation зросла до 124 мільйонів, проти 97 мільйонів рік тому. І вперше основний внесок у це число вносить PS5, обігнавши за активністю попереднє покоління.

Хоча точні цифри тепер не наводяться, на слайді ясно видно: частка PS5 стала помітно вищою, ніж у PS4. Минулого року вони йшли врівень: по 49 мільйонів активних користувачів на місяць.

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Глава Sony Interactive Entertainment Хідеакі Нісіно прокоментував це так: "Playstation 5 - найкращий спосіб познайомитися з нашим контентом, і база її гравців продовжує зростати. Вони більш залучені і витрачають більше на ігри та сервіси, ніж раніше".

При цьому в Sony підкреслюють, що PS4, як і раніше, відіграє важливу роль як точка доступу до ігор і сервісів. Компанія не збирається повністю відмовлятися від підтримки старої консолі.

Нісіно також підтвердив, що Sony вже думає про стратегію запуску наступного покоління:

"Ми сформували велику екосистему активних гравців на двох поколіннях - PS4 і PS5. І це породжує великий інтерес до того, якою буде наша наступна консоль. Поки зарано ділитися деталями, але ми прагнемо переосмислити способи, якими гравці будуть взаємодіяти з нашим контентом і сервісами".

Раніше ми розповідали, що надійний інсайдер розкрив нові подробиці про "залізо" портативної PlayStation. З чуток, портативна "Сонька" вийде одночасно з PS6, імовірно, у 2027 році.

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