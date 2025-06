Тепер в ексклюзиви Sony можна грати хоч в Антарктиді.

Sony тихо прибрала регіональні обмеження PSN з чотирьох великих ігор у Steam, зробивши їх доступними для купівлі в десятках країн, де раніше придбати їх було неможливо. До списку потрапили God of War Ragnarok, The Last of Us Part 2 Remastered, Spider-Man 2 і Helldivers 2.

Компанія не коментувала цю зміну, але вона збігається з помітним зрушенням у її політиці щодо ПК-релізів. Після невдалої спроби запровадити обов'язкову прив'язку до PSN у Helldivers 2, через що гру зняли з продажу в 177 країнах, Sony робить крок назад.

Нагадаємо, на початку року Sony вже заявила, що PSN-акаунт буде опціональним для кількох ігор, включно з цими ж проєктами. Однак самі ігри все одно залишалися недоступними в регіонах без PSN.

Що стало останньою краплею - неясно. Дехто припускає, що успіх Stellar Blade на ПК, де з самого початку не було обмежень за регіонами, міг вплинути на рішення. Але з урахуванням успіхів попередніх портів, це навряд чи стало ключовим фактором.

Раніше ми розповідали, що надійний інсайдер розкрив нові подробиці про "залізо" портативної PlayStation. З чуток, портативна "Сонька" вийде одночасно з PS6, імовірно, у 2027 році.

