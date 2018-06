Rolling Stone назвав найкращі альбоми та пісні 2010

Американський журнал Rolling Stone опублікував рейтинги найкращих альбомів і найкращих пісень 2010 року.

Список 30 найкращих альбомів очолив диск репера Каньє Уеста My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Друге місце дісталося інді-дуету The Black Keys з альбомом Brothers. Замикає трійку лідерів спільна робота Елтона Джона і Леона Расселла The Union.

У першу десятку найкращих платівок також увійшли (з 4 по 10 місце): The Suburbs (Arcade Fire), The Guitar Song (Джеймі Джонсон), Contra (Vampire Weekend), Thank Me Later (Дрейк), Band of Joy (Роберт Плант) , Recovery (Емінем) і This Is Happening (LCD Soundsystem).

Список з 50 найкращих треків 2010 року, обраних Rolling Stone, також очолив Каньє Уест з композицією Runaway. На другому місці - Fuck You репера Сі-Ло Гріна, на третьому - Soldier of Love Шаде.

У першу десятку найкращих треків року також увійшли (з 4 по 10 місце): Teenage Dream (Кеті Перрі), We Used to Wait (Arcade Fire), You Are Not Alone (Мевіс Стейплс), White Sky (Vampire Weekend), Tightrope ( Джанель Моне), The Ghost Inside (Broken Bells), Monster (Каньє Уест).

Нагадаємо, що днями впливовий британський музичний журнал New Musical Express (NME) опублікував списки Топ-10 найкращих пісень і альбомів 2010 року. Найкращим альбомом названо диск Hidden британського арт-рокового квартету These New Puritans, а найкращою піснею - композиція Spanish Sahara колективу Foals.

