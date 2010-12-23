Lviv Fashion Week проведе конкурс на найкращу колекцію одягу в стилі Євро-2012

Lviv Fashion Week (Львівський тиждень моди) оголосила конкурс серед дизайнерів на найкращу колекцію одягу в стилі Євро-2012.

Lviv Fashion Week (Львівський тиждень моди) оголосила конкурс серед дизайнерів на найкращу колекцію одягу в стилі Євро-2012.

До участі в конкурсі запрошуються дизайнери з України та Польщі.

"Кваліфіковане журі буде оцінювати колекції дизайнерського одягу з 3-5 одиниць і визначить переможців. Найкращі колекції будуть відзначені нагородами, а гран-прі - грошовою премією у розмірі 10 000 грн.", - розповів керівник проекту Lviv Fashion Week Петро Нестеренко-Ланько.

Показ колекцій в стилі Євро-2012 відбудеться в рамках Львівського тижня моди осінь / зима 2011-12, який стартує 30 березня 2011 року.

"Чемпіонат Європи з футболу 2012 - унікальна подія в житті України і Польщі, важлива для футбольного світу і всієї Європи, тому досить багато задумів та ідей креаторів у сфері fashion пов`язані з проведенням турніру", - зазначив керівник проекту Lviv Fashion Week.

Lviv Fashion Week - Львівський тиждень моди - проект міжнародного формату, орієнтований на дизайнерів одягу з країн Європи. Lviv Fashion Week представляє колекції одягу і аксесуарів класу pret-a-porter і pret-a-porter de luxe.

Сьогодні Lviv Fashion Week є одним з найбільш масштабних модних подій у Східній Європі. Протягом кожного дня покази відвідують 3-4 тисяч осіб.

Lviv Fashion Week відбувається з березня 2008 року. За попередні сезони на Lviv Fashion Week були представлені понад 150 колекцій відомих і нових дизайнерів та торгових марок з України, Росії, Вірменії, Польщі, Угорщини, Хорватії, Латвії, Естонії, Франції.

Раніше повідомлялося, що український дизайнер Олеся Теліженко розробила орнамент для офіційної уніформи УЄФА ЄВРО-2012.

Корреспондент