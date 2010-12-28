З виставки еротичного мистецтва в Тбілісі викрали Жінку в піні (фото)

У Тбілісі з виставки еротичного мистецтва невідомі викрали бронзову скульптуру Жінка в піні.

Злодії успішно оминули сигналізацію та винесли 15-кілограмову бронзову скульптуру. Автор роботи Леван Вардосанідзе заявив, що вкрадений експонат коштує кілька тисяч євро.

У зв`язку з подією порушено кримінальну справу. Поліція шукає злодіїв.

У галереї, де відбувається виставка, експонувались ще дві роботи Вардосанідзе. Однак після викрадення Жінки в піні скульптор забрав решту робіт, побоюючись, що вони також можуть потрапити в руки злодіїв.

Lenta.ru

