З виставки еротичного мистецтва в Тбілісі викрали Жінку в піні (фото)
12:47, 28 грудня 2010Культура
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Бронзова скульптура важить 15 кг
У Тбілісі з виставки еротичного мистецтва невідомі викрали бронзову скульптуру Жінка в піні.
Злодії успішно оминули сигналізацію та винесли 15-кілограмову бронзову скульптуру. Автор роботи Леван Вардосанідзе заявив, що вкрадений експонат коштує кілька тисяч євро.
У зв`язку з подією порушено кримінальну справу. Поліція шукає злодіїв.
У галереї, де відбувається виставка, експонувались ще дві роботи Вардосанідзе. Однак після викрадення Жінки в піні скульптор забрав решту робіт, побоюючись, що вони також можуть потрапити в руки злодіїв.
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