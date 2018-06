Роберт Де Ніро втретє очолить журі Каннського кінофестивалю

Американський актор Роберт Де Ніро цьогоріч очолить журі 64-го Міжнародного Каннського кінофестивалю, який пройде з 11 по 22 травня 2011 року.

Де Ніро вже двічі був удостоєний цієї честі.

"Роберт Де Ніро з самого початку своєї акторської кар`єри тісно пов`язаний з Каннським кінофестивалем, адже фільм Мартіна Скорсезе Таксист, у якому він виконав головну роль, був удостоєний в Каннах 1976 року Золотої пальмової гілки", - підкреслив у своїй заяві президент фестивалю Жиль Жакоб і його художній директор Тьєррі Фремо.

Вони відзначили, що Де Ніро володіє талантом перевтілення, і, як хамелеон, вживається у роль, що стає частиною його самого.

"Для мене це і актор, і режисер – іноді ми забуваємо, що він також і режисер. Де Ніро зняв два фільми. Це свого роду жива легенда, священна фігура. Він для мене і колега, бо створив у Нью-Йорку кінофестиваль, який називається Кінофестиваль Трайбека. Ця людина дуже багатогранна. Тож, не згадуючи вже про його талант, популярність і повагу, яку вселяє його кар`єра, він взагалі нам здався ідеальним кандидатом. До того ж, я з ним говорив раніше на цю тему, і знав, що участь в журі його цікавила. Ну а цього року робочий графік Роберта дозволив йому це зробити", - заявив Тьєррі Фремо в інтерв`ю Radio France Internationale.

У свою чергу, Роберт Де Ніро зазначив: "Побувавши головою каннського журі вже двічі у 80-ті роки, я заздалегідь знаю, що, як переді мною, так і перед моїми друзями, що також входять до його складу, стоїть вельми нелегке завдання".

"У той же час, я радий і гордий, що організаційний комітет фестивалю довірив мені цю роль", - додав актор.

Імена інших членів журі, а також конкурсна програма фестивалю будуть відомі згодом.

Нагадаємо, що минулого року головою журі Каннського кінофестивалю був американський режисер Тім Бертон. Золоту пальмову гілку тоді завоював тайський режисер Апічатпонг Вірасетакул за фільм Дядечко Бунмі, який міг згадати свої минулі життя (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives).

Корреспондент