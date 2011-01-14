Пшонка каже, що лови на Матіос він не влаштовував
На письменницю наїхав нардеп Цибенко
Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявляє, що відомство не доручало переслідувати письменницю Марію МАТІОС.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, про це В.ПШОНКА заявив у своєму інтерв’ю.
«У відомстві ніяких перевірок з цього питання не проводилося та доручень щодо переслідування письменниці Марії МАТІОС не давалося. Прокуратура діє в рамках закону та чітко дотримується принципів верховенства права», - сказав генпрокурор.
У Відділі зв’язків зі ЗМІ відомства зазначили, що «до правоохоронних органів надійшло звернення голови Ради організації ветеранів України народного депутата Петра ЦИБЕНКА, в якому йшлося про начебто «ганебне порівняння» письменницею обеліску на могилі Невідомого солдата Меморіального комплексу у «Парку Вічної Слави».
«Вказана ситуація має регулюватися виключно цивільно-правовими відносинами, що найближчим часом підтвердиться відповіддю правоохоронних органів», - наголосили у Генпрокуратурі
Як повідомляв УНІАН, 12 січня М.МАТІОС звернулася з відкритим листом до генерального прокурора В/ПШОНКИ та міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА з проханням пояснити, з яких причин та підстав її розшукують правоохоронні органи.
М.МАТІОС зауважила, що міліція розшукувала її у львівському видавництві і вилучила з продажу її книгу «Вирвані сторінки з автобіографії».
Також письменниця просила надати відповідь, чому дільничні інспектори міліції “із посиланням на розпорядження генерального прокурора України опитують мешканців тих будинків у Києві, де моя родина мешкала свого часу, змушуючи їх підписувати відповідні свідчення щодо мене”.
На переконання М.МАТІОС, дії працівників правоохоронних органів мають всі ознаки шантажу та безпідставного психологічного тиску
У свою чергу, у столичній міліції наголосили, що не чинять тиск на М.МАТІОС і не мають намірів її затримувати.
За повідомленням Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м.Києві, міліція за дорученням Генпрокуратури проводить перевірку у зв’язку із запитом народного депутата від КПУ П.ЦИБЕНКА щодо правової оцінки висловлювань у книзі М.МАТІОС "Вирвані сторінки з автобіографії" про пам’ятники радянським воїнам.
Після перевірки усі зібрані матеріали будуть надані Генпрокуратурі для прийняття рішення згідно з чинним законодавством за запитом народного депутата України, повідомили у міліції.