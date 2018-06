Новий сингл Брітні Спірс очолив американський хіт-парад

Новий сингл американської співачки Брітні Спірс Hold It Against Me дебютував на найвищій сходинці американського хіт-параду Billboard.

За перший тиждень продажів трек розійшовся тиражем у 411 тисяч екземплярів.

Брітні Спірс стала другою після Мераї Кері виконавицею за всю 52-річну історію американського хіт-параду, якій одразу вдалося очолити чарт зі своїм синглом більш ніж один раз.

У жовтні 2009 року Спірс дебютувала на вершині Billboard з композицією 3. Всього ж вона займала верхню сходинку чарту синглів чотири рази; крім Hold It Against Me і 3, успішними були ...Baby One More Time в 1998 році і Womanizer у 2008 році.

У хіт-параді перше місце посів диск Showroom of Compassion гурту Cake. За тиждень він розійшовся в кількості 44 тисяч копій, що є найнижчим показником за увесь час підрахунку.

Нагадаємо, наприкінці березня 2011 року вийде новий, сьомий за рахунком, студійний альбом Брітні Спірс.

Останній на сьогодні студійний альбом Брітні Спірс вийшов у 2008 році під назвою Circus. У березні 2009 року співачка вирушила у світове турне The Circus Starring Britney Spears. Тур користувався величезною популярністю. У рейтингах з продажу квитків на концерти турне опинилося на передових позиціях. Завдяки цьому туру Спірс увійшла до п`ятірки найбільш комерційно успішних музикантів року за версією журналу Billboard.



