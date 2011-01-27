27 січня в історії

У 1918 році на екрани США вийшов фільм "Тарзан з племені мавп" з Елмо Лінкольном у головній ролі.

Німа стрічка, поставлена за твором Едгара Берроуза, стала першою у цілій низці фільмів про Тарзана. Лише найзнаменитіший виконавець цієї ролі олімпійський чемпіон Джоні Вайсмюллер зіграв з 1932 по 1948 рік у 11 фільмах, а на сьогодні кількість екранізацій пригод Тарзана перевищує сотню.

1924 рік - у Москві відбулись похорони вождя російської пролетарської революції Володимира Леніна.

Поховати його було вирішено на Красній площі, серед братських могил героїв Жовтневої революції в спеціально спорудженому мавзолеї. Через стислі терміни перший мавзолей за проектом архітектора Щусєва був збудований з дерева і зведений за три дні - темно-сірий куб з верхівкою у вигляді ступінчатої піраміди. До 1 травня мавзолей був перебудований в монумент-трибуну, а в 1930 році набув свого нинішнього гранітного вигляду.

1926-й - у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджи Бейрд провів публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення – телевізора.

Цей телевізор, являв собою машину з механічними обертаючими дисками, при допомозі яких сканувалось рухоме зображення і трансформувалось у електричний сигнал, який надходив по кабелю до спеціального екрану і відтворювався у чорно-білому вигляді. Перша "телепрограма" Берда транслювала зображення голів двох ляльок, котрими винахідник сам же й рухав перед камерою. В основу пристрою Берда була покладена телесистема, запатентована в 1884 році німецьким вченим Паулем Ніпковим. У 1928 році Берд зумів провести трансатлантичну трансляцію телезображення - по телефонних дротах воно було передане з Лондона до Нью-Йорка, - і цього ж року продемонстрував систему кольорового телебачення.

У 1983 році в Японії завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо.

Тунель довжиною майже 54 кілометри був прокладений на глибині 240 метрів нижче рівня моря і на 100 метрів нижче рівня морського дна. Його будівництво почалось у 1972 році, а перший поїзд пройшов тунелем у 1988 році.

У 2000-му в Єгипті парламент прийняв закон, що дозволяє жінці подавати на розлучення.

У 2009 році Кирил, митрополит Смоленський і Калінінградський РПЦ, на помісному соборі обраний XVI патріархом Московським і всієї Русі.

В цей день народилися:

У 1756 році - Вольфганг Амадей Моцарт, видатний австрійський композитор, представник віденської класичної школи ("Дон Жуан", "Чарівна флейта", "Весілля Фігаро"), автор понад 20 опер, 50 симфоній, фортепіанних концертів, камерних творів, мес.

1790 року народився Петро Гулак-Артемовський, український поет, байкар ("Пан і собака", "Солопій та Хівря", "Тюхтій та Чванько").

У 1832-му - Льюіс Керролл (Чарльз Латуідж Доджсон), англійський математик, письменник ("Аліса в країні чудес").

1891-го - Павло Тичина, український поет-модерніст ("Сонячні кларнети", "Замість сонетів", "Чуття єдиної родини"), державний діяч (голова Верховної ради УРСР, 1955-59 років).

В 1973 році народився Валентин Белькевич, білоруський футболіст ("Динамо" Київ).

Починав займатися футболом в СДЮШОР "Динамо" (Мінск). В «Динамо» з 1996 року. В вищій лізі в складі «Динамо» дебютував 20 липня 1996 року у грі з командою «Арсенал». У вищій лізі чемпіонату України за "Динамо"провів 224 поєдинки, забив 51 м`яч. У єврокубках за "Динамо»"провів 70 ігор, забив 10 голів.

1980 року народився Марат Сафін, російський тенісист, переможець US Open (2000 рік); брат Алсу.