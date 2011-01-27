У Черкасах до Шевченківських днів створять театральний епос

У Черкасах здійснять постановку поеми-тетралогії українського поета Богдана СТЕЛЬМАХА «Тарас». Цю подію приурочать до 150-річчя з дня смерті Тараса Шевченка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому. постановником вистави буде режисер Сергій ПРОСКУРНЯ (відомий черкасцям тим, що торік був ініціатором і керівником проекту «Циганський барон»).

За задумом режисера-постановника, вистава розділиться на чотири частини щоби створювати одну виставу на рік, починаючи з останньої, – від смерті до народження. Упродовж 4 років – до 2014 – у Черкасах ставитимуть по одній виставі, а вже 2014 року в Черкасах можна буде переглянути усі частини. Цього року глядачі побачать четверту частину поеми-тетралогії «Тарас: слава», прем’єра якої запланована на 10 березня.

Театральний епос триватиме 6 годин, і для перегляду тетралогії глядачі приїздитимуть до Черкас, як на фестиваль. У рамках відзначення 150-річчя з дня смерті та 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, ця постановка стане чи не найбільшою подією в Україні та й у світі, який шанує пам`ять Кобзаря.

– Майбутнє старовинних міст України – у підтримці та актуалізації історичної пам’яті. Це велика праця – відповідальність перед предками заради нащадків. Сьогодні цю працю необхідно проводити методами сучасного менеджменту, у тому числі, й менеджменту культури. А значить – створювати культурні бренди, – зазначив Сергій ПРОСКУРНЯ. – Саме таким, визначальним для Черкас, брендом є постать Тараса Григоровича Шевченка. Увесь світ знає, що Прага – місто Франца Кафки, Аугсбург – місто Бертольта Брехта, а Зальцбург – місто Моцарта.

Реалізація проекту «Тарас» відбувається за підтримки міського голови Черкас Сергія ОДАРИЧА. На його думку, ця театральна постановка є шансом для Черкащини нагадати про себе, цей проект має залучити до нас тисячі людей – шанувальників творчості Шевченка або тих, хто хоче відкрити його для себе.

Черкаський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка віддає належне творчим експериментам. У театральному епосі «Тарас» візьме участь увесь творчий склад. Художником-постановником виступає Сергій РИДВАНЕЦЬКИЙ, художником з костюмів – Наталія РИДВАНЕЦЬКА. Всесвітньо відомий композитор Валентин СИЛЬВЕСТРОВ дав згоду на використання у виставі своїх творів. У всіх чотирьох виставах головну роль – Тараса – виконуватимуть різні актори. У виставі «Тарас: слава» центральну роль виконає відомий актор, режисер та драматург – Олександр ДЕНИСЕНКО, спеціально запрошений для цього.

Довідка УНІАН. Богдан Стельмах (1943 р.н.), відомий, як автор текстів пісень Володимира Івасюка, Богдана Янівського, Ігоря Білозіра, почав створювати величну поетичну тетралогію, присвячену Тарасу Шевченку, наприкінці 80-их. У Львові тоді побачили світло рампи дві перші частини – присвячені дитинству та юності Тараса. Тоді на сцені Першого українського театру для дітей та юнацтва задум втілив режисер Сергій ПРОСКУРНЯ. Вистави мали такий успіх, що це призвело до появи у Львові пам’ятника Великому Кобзареві. Усі чотири п’єси тетралогії два рази видавалися, автор одержав за цю титанічну працю драматургічну Премію імені Івана Котляревського.