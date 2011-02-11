11 лютого в історії

660 рік до н.е. — згідно з легендою, вождь японських племен Дзімму заснував державу Японія і поклав початок імператорському роду країни.

Дзімму, уродженець острова Кюсю, який вважав своєю праматір`ю богиню сонця Аматерасу, завоював країну Ямато і зайняв її престол. Цей день - 11 лютого 660 року до н.е. - вважається датою заснування японської держави. Дзімму, котрий прийняв титул Син Неба, започаткував династію, яка править Японією до сьогодні.

У 1809 році Роберт Фултон запатентував пароплав.

Джон Фітч в 1787 році створив перший пароплав в США. В наступному році пароплав почав здійснювати регулярні комерційні - туристичні рейси по річці Делавер між містами Філадельфія (Пенсильванія) та Барлінгтон (Нью-Джерсі) перевозячи по 30 пасажирів за раз зі швидкістю 11-12 км/год. Проект виявився економічно провальним, тому залишився маловідомим. Через 30 років Роберт Фултон - у 1807 році побудував корабель з гребним колесом "Клермонт", який здійснював рейси по річці Гудзон від Нью-Йорка до Олбані з швидкістю близько 5 вузлів (9 км/год). Цей проект був успішним, з самого початку він привертав значну увагу преси, тому часто йому приписують створення першого пароплаву.

1852 року Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому "Мертвих душ".

1865-го Чарльз Лютвідж Доджсон вигадав собі псевдонім "Льюїс Керрол" .

В 1878-му було опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія).

1949 року менору затвердили як герб Ізраїлю.

Менора — золотий семистовбурний світильник (семисвічник), який, згідно з Біблією, знаходився в Скинії Зборів під час поневіряння євреїв по пустелі, а потім і в Єрусалимському храмі до моменту руйнування Другого Храму. В даний час зображення менори (разом з Зіркою Давида) є найбільш поширеною національною і релігійною єврейською емблемою. Менора зображена, зокрема, на гербі Держави Ізраїль.

1963-й — в Києві розпочалася конференція з питань культури української мови.

Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статус державної.

11 лютого народилися:

У 1768 році — Джеймс Прічард, англійський етнолог, який вперше об’єднав всі раси та народи Землі під єдиною назвою homo sapiens.

1847-го — Томас Едісон, американський електротехнік, винахідник.

Автор більше тисячі запатентованих розробок, засновник декількох підприємств і компаній, організатор і керівник першої американської науково-дослідної лабораторії (1872 рік).

В 1902 році народилася Любов Орлова, російська актриса ("Цирк", "Волга-Волга", "Весна", "Веселі хлопці").

1918 рік — Олександр Солженіцин, російський письменник, Нобелівський лауреат.

У 1965 році архів Олександра Солженіцина потрапив в КДБ, після чого подальше видання його творів в СРСР було заборонене. Через 4 роки . Олександра Солженіцина виключили з Союзу письменників, а вже через рік. він став лауреатом Нобелівської премії з літератури.

Після публікації за кордоном книги «Архіпелаг ГУЛАГ» 12 лютого 1974 року послідував арешт. Його було визнано винним в державній зраді, позбавили громадянства і 13 лютого вислано з СРСР літаком до ФРН. Під час вимушеної еміграції жив спочатку в Швейцарії, потім у власному будинку у містечку Кавендіш, штат Вермонт, США. У 1990 році указом президента СРСР Михайла Горбачова радянське громадянство Олександра Солженіцина було відновлене. Майже відразу ж письменник був удостоєний Державної премії. У 1994 році Олександр Солженіцин повернувся до Росії. Поиер 3 серпня 2008 року.

1969 року народилася Дженіфер Аністон, американська актриса ("Любов, секс, наркотики і гроші", "Друзі", "Тонка рожева лінія"); дружина Бреда Піта.

ТСН