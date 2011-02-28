Завтра Швейку виповниться 90 років

1 березня виповнюється 90 років з дня першого видання роману Ярослава Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка».

Як передає радіо Praga, сатиричного персонажа, створеного Я.Гашеком, знають буквально в усьому світі: роман було перекладено 58 мовами. Український переклад роману зробив Степан Масляк.

У чеській мові «швейк» стало ім`ям загальним, активно використовуються і похідні від нього слова - «швейковати», «швейковання», що описують негативні сторони чеського національного характеру. Ім`я бравого вояка носить величезну кількість ресторанів, як в Чехії, так і за кордоном. Існує навіть онлайн-гра під назвою Good Soldier Švejk, у якій перед гравцем постає завдання випити якомога більше пива.

Я.Гашек ніколи не приховував, що майже всі персонажі його книги мають своїх прототипів, або взагалі описані під власними прізвищами. Існує версія і про те, що він зустрічався в реальному житті зі справжнім Йозефом Швейком, який мекшав у Празі, працював пекарем і знав письменника із спільних пиятик. Під час війни Швейк нібито потрапив до російського полону і служив в контррозвідці. Коли в полон потрапив і Я.Гашек, Швейк не видав його і допоміг втекти. Після повернення до Праги, вони більше не зустрічалися.

Перший задум роману виник в 1911 році. Передували написанню книги, ясна річ, пригоди самого Я.Гашека, які лягли в основу роману. І велика частина цих пригод відбувалася в Україні. Зокрема, в 1915 році, коли він потрапив до російського полону, то пройшов разом з іншими полоненими довгий шлях від Дубна до Києва. Потім його відправили на Волгу, а далі Я.Гашек знову повернувся до Києва, де працював як блискучий фейлетоніст в газеті «Чехослован», підписуючи частину своїх статей українським псевдонімом «Володимир Станко». У Києві восени в 1917 році вийшла повість Я.Гашека «Бравий вояк Швейк у полоні». У ній цей «Дурень в компанії» вперше одержує ім`я. Але в тому вигляді, в якому знає роман сучасний читач, Я.Гашек почав писати книгу тільки в 1921 році.